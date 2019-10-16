Опасные ступеньки обнаружили на обновленной Центральной площади Ижевска жители города и эксперты ОНФ в Удмуртии.

По замыслу проектировщиков, завышенные ступени предназначены для сидения - на некоторых из них есть деревянные настилы.

- Но на многих ступенях этих элементов нет, поэтому, спускаясь с площади, их невозможно отличить от обычных. И возникает большой риск упасть, особенно у детей и пожилых людей. Поэтому мы попросили подрядчика дооснастить все эти ступени настилами-сиденьями. А пока - обозначить опасные элементы сигнальной лентой или иными предупреждающими знаками, - говорит руководитель регионального исполкома ОНФ в Удмуртии Андрей Цаплин.

Есть претензии и к новым пандусам - ими могут воспользоваться только мамы с колясками. Инвалидам-колясочникам преодолеть их непросто, так как нет поручней. Зато в местах, где поручни есть, нет пандуса. Также по краям площади проходит тактильная плитка для слабовидящих, но на ступенях сигнальных полос нет.

- Мы просим доработать элементы доступной среды, а также по периметру площади установить информационные знаки и таблички со шрифтом Брайля о наличии таких элементов, - добавил член регионального штаба ОНФ в Удмуртии Евгений Сомов.

Центральная площадь - не единственная территория в Ижевске, к которой после благоустройства у горожан возникли вопросы. Недавно во дворе дома N158 по улице Пушкинской появился птичий сквер. На площади в 2600 квадратных метров разбили пешеходные дорожки, газоны, клумбы, установили 10 скамеек, 16 фонарей и 18 урн. Обустройство сквера обошлось в 7,7 миллиона рублей.

Сквер птичий, поэтому при его оформлении использовали соответствующие атрибуты: в центре установили арт-инсталляцию из зеркальных металлических труб со скворечниками и кормушками для птиц, а цокольный этаж дома по улице Пушкинской разрисовали граффити с изображением пернатых.

Однако скворечники в металлических трубах очень удивили горожан: комфортно ли будет птицам в таких домиках? Кроме того, многие считают, что конструкция скворечников напоминает урны, поэтому люди по невнимательности будут выкидывать в них мусор и, что еще опаснее, окурки.

Когда я прогуливалась по скверу и рассматривала домики для птиц, ко мне подошел мужчина и поинтересовался: а что это такое? Я ему ответила - скворечники.

- С ума, что ли, сошли? Как птицы там жить-то будут? - недоуменно пожал плечами прохожий.

Птиц в скворечниках я не нашла. Не помогла привлечь пернатых и крупа, которую кто-то насыпал в домики. А внутри скворечники уже начали ржаветь...

Руководитель экологического центра "Дронт" в Нижнем Новгороде Асхат Каюмов считает, что такая конструкция не подойдет пернатым, которые захотят обзавестись птенцами. По его словам, скворечники специально делают из дерева и не обрабатывают его, чтобы птенцы, которые начинают учиться летать, могли без труда забираться по стенке - по металлу они будут скользить. Металлический скворечник неудобен еще и тем, что быстро и резко нагревается или охлаждается. В деревянном домике этот процесс происходит медленно и комфортно для пернатых.

Между тем главе Удмуртии Александру Бречалову необычные скворечники понравились.

- Это отличный пример, как, объединяя усилия, горожане и власти могут достичь успехов в благоустройстве любимого города. Птицам, кстати, нравится, - написал Бречалов на своей страничке в соцсетях.

Комментарий

Алексей Левашкин, орнитолог:

- Птичий сквер в Ижевске создан для кого угодно, только не для птиц. Синицы часто селятся в металлических трубах, но это не значит, что надо делать такие дуплоны. Дерево держит тепло, в нем птицам комфортно. А здесь непонятно, какой материал использован. Лучше все-таки делать скворечники из дерева. Да и место выбрано не самое удачное, слишком оно открытое.