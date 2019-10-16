Наступление информационных технологий называют вторым глобальным вызовом системе образования (первым считается появление печатного станка).

В связи с этим учительское сообщество разделилось во мнениях относительно своего ближайшего профессионального будущего. Одни считают, что цифровизация грозит уничтожением профессии. Другие уверены: педагог обязательно останется, но он должен кардинально поменяться, стать проводником в новый цифровой мир.

Мы решили спросить у пермских педагогов, что они об этом думают. В опросе приняли участие учителя начальной школы и старших классов - гуманитарии и технари из Перми, Березников, Чусового, Лысьвы, Верещагино и Краснокамска.

Для начала им предложили заглянуть в будущее и представить, как будут выглядеть профессия учителя и процесс обучения через 10-15 лет. Большинство склонилось к тому, что обучение станет другим, с гораздо более широким применением цифровых технологий и средств связи, а также большей частью дистанционным - по интернету, соцсетям и скайпу. Учитель же будет играть скорее роль тьютора и консультанта, нежели педагога в классическом понимании.

- Появятся новые специальности, которые расширят сферу деятельности педагога, приспособив ее к новым условиям, - говорит учитель математики из Чусового Светлана Ершова. - Это может быть, например, куратор онлайн-платформы, инструктор интернет-серфинга, междисциплинарный тьютор, разработчик образовательных технологий, специалист-педагог по проектам.

Понятно, что мгновенно переквалифицироваться в такого специалиста не получится. Между тем ни для кого не секрет, что далеко не все педагоги на ты с современными технологиями. И не только по своей вине. Чтобы иметь нормальную зарплату, большинству приходится работать на полторы ставки, брать подработки, заниматься репетиторством. До самообразования не всегда доходит.

К тому же не всегда это и востребовано: в Прикамье до сих пор есть школы, где современные технологии пока неактуальны. Впрочем, учителя стараются, что называется, не отставать от прогресса.

- Трудно успеть за всеми новинками, но пытаюсь вникнуть в те, что меня заинтересовали, - говорит математик верещагинской школы N 2 Любовь Соромотина. - Хотя самостоятельно это получается не всегда. Иногда обращаюсь к ученикам. И они с удовольствием помогают разобраться.

Часть педагогов посещает специальные курсы и семинары, где рассказывают о новинках цифровых технологий в сфере образования. У таких учителей, как правило, большинство уроков проходит нестандартно.

Один учитель русского языка и литературы, например, проверяет домашнее задание учеников в соцсети. Если они, скажем, рассуждают о прочитанном недавно художественном произведении и их пост вызывает отклики в виде лайков и комментариев, то "домашка" считается выполненной. Причем чем ярче реакция подписчиков, тем выше оценка.

Современные технологии значительно облегчают школьникам жизнь. Написать контрольную с помощью "друга" из телефона или загуглить тему, которую объясняет учитель, чтобы задать каверзный вопрос, - это уже "встроенный навык школьника". Но именно здесь таится большая опасность.

- Утрачивается практический навык деятельности человека: писать ручкой, рисовать карандашом, искать информацию в книгах и прочее, - считает педагог начальных классов пермской гимназии N 2 Светлана Силина. - Это отрицательно сказывается на умственном и физическом развитии ребенка. Уже сейчас у современных детей наблюдается некоторая ограниченность. На их взгляд, они владеют большим объемом нужной информации, а копни чуть глубже - знаний ноль.

Озабоченность проявляют не только педагоги. Заведующий кафедрой общей и клинической психологии Пермского государственного национального исследовательского университета Дмитрий Корниенко считает, что технологии глобально изменили мир, а он к этому оказался не готов.

- Теперь необязательно помнить номера телефонов, мы знаем, как найти нужную информацию, и это новый подход к ней, - говорит он. - Но возможность получать любую информацию и в любом объеме не означает, что человек способен ее обработать, прочитать, осмыслить, запомнить, проанализировать. Доступность формирует иллюзию знания, человеку кажется, что он больше знает, умеет, может, на самом же деле это ложное впечатление.

Не стоит, впрочем, отвергать положительное влияние цифровых технологий. Они помогают изучать иностранные языки, проходить образовательные онлайн-курсы, использовать приложения для развития познавательных процессов (памяти, логического мышления) или творчества.

Но прогресс пойдет дальше, причем еще быстрее. Пока же ученики и педагоги "тренируются" на смартфонах, уже ставших неотъемлемой частью жизни каждого из нас.

- От гаджетов сегодня никуда не деться, - говорит Любовь Соромотина. - Более того, ученики иногда имеют устройства с большими возможностями, чем те, что есть у нас. Значит, нужно сделать все для того, чтобы их использование на уроке шло на пользу образовательному процессу. Или урок построить таким образом, чтобы ребята о своих гаджетах не вспоминали. Тогда и ограничивать никого не придется.

Комментарий

Сергей Веременко, заместитель генерального директора образовательной онлайн-платформы "Учи.ру":

- Наша платформа "Учи.ру" изучила применение цифровых технологий в школе. В исследовании приняли участие более 2700 учителей со всей страны. Результаты показали, что 98 процентов педагогов применяют в работе то или иное цифровое оборудование: компьютеры, проекторы, интерактивные доски. Примечательно, что 88 процентов используют мессенджеры и соцсети, чтобы с их помощью информировать учеников и решать организационные вопросы, отправлять домашние задания и дополнительные материалы, просто общаться. Исследование доказало: использование цифровых технологий позволяет педагогам высвобождать до 10 рабочих дней в году. Нам удалось также узнать, что 55 процентов педагогов по своей инициативе проходили обучение и получали ИКТ-навыки. Из этого можно сделать вывод, что учителя остро чувствуют потребность в развитии цифровых компетенций. Мы со своей стороны рады их в этом стремлении поддержать. Так, в прошлом учебном году в бесплатных мастер-классах и семинарах "Учи.ру" по развитию цифровых навыков участвовало более 32 тысяч российских педагогов.