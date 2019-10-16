Подписано соглашение о возведении моста через Волгу в Самарской области

В Екатеринбурге на международной специализированной выставке "Дорога-2019" было заключено соглашение о строительстве обхода города Тольятти в рамках реализации проекта "Европа - Западный Китай".

Соглашение о строительстве моста через Волгу было подписано на международной специализированной выставке "Дорога-2019" в Екатеринбурге. Фото: Пресс-служба правительства Самарской области

Документ подписали правительство Самарской области и хозяйственное партнерство "Концессионная компания "Обход Тольятти" в присутствии председателя правительства Дмитрия Медведева, министра транспорта Евгения Дитриха, губернатора Самарской области Дмитрия Азарова и председателя правительства Самарского региона Виктора Кудряшова.

По мнению губернатора Самарской области Дмитрия Азарова, реализация этого масштабного проекта даст новый импульс развитию Автограда, Самарской области и всей страны.

- В реализации этого проекта заинтересовано наше государство, правительство Российской Федерации, - подчеркнул Дмитрий Азаров. - Для того чтобы обеспечить его ускоренное исполнение, Самарская область предпринимает опережающие шаги, и заключение концессионного соглашения в рамках проведения этой международной выставки - это еще один серьезный шаг к реализации этого масштабного, крупнейшего в стране инфраструктурного проекта.

По словам министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрия Богданова, подписанию документа предшествовала длительная системная работа правительства региона, его структурных подразделений и лично губернатора по обоснованию необходимости строительства новой дороги, лоббированию интересов Самарской области на федеральном уровне.

- В короткие сроки было подготовлено обоснование проекта и проведен ряд переговоров, - отметил Дмитрий Богданов. - При существенной поддержке федеральной власти удалось скорректировать Транспортную стратегию РФ и включить Самарскую область в маршрут "Европа - Западный Китай".

По проекту автомобильная дорога будет иметь четыре полосы движения - по две в каждую сторону. Автомагистраль с максимальной скорость движения 120 километров в час позволит в два раза сократить время на поездку от Москвы до областной столицы: если сейчас требуется 16 часов, то со вводом всего маршрута это время сократится до восьми часов.

Строительство трассы и моста начнется уже в этом году. Общая длина новой дороги составит 102 километра, в том числе протяженность моста - 3,7 километра. На правом берегу Волги автомобильная дорога соединится с подъездом от М-5 "Урал" к Ульяновску, на левом - трасса соединится с М-5 "Урал". Предварительная стоимость работ оценивается в 120 миллиарда рублей. Завершить проект планируется в 2023 году.

Строительство мостового перехода даст мощный импульс как инфраструктурному, так и экономическому развитию Самарской области. Кроме того, появятся дополнительные возможности для резидентов особой экономической зоны "Тольятти" оптимизировать логистические потоки производимой продукции, в том числе в рамках развития нацпроекта "Международная кооперация и экспорт".

Строительство такого мощного транспортного узла в Самарской области позволит региону привлекать федеральных и иностранных инвесторов. Специально для них в области в режиме "одного окна" работает Агентство по привлечению инвестиций, которое налаживает взаимодействие бизнеса и исполнительной власти.