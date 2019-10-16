Новости

Экс-баскетболист сборной России осужден на шесть лет 21:00
Небензя призвал Турцию к пропорциональности действий в Сирии 20:55
МЧС России резко увеличило штат Центрального аппарата 20:23
В Совфеде сравнили санкции с методами Гитлера 20:18
Подписано соглашение о возведении моста через Волгу в Самарской области 20:14
Собянин открыл крупнейшую электроподстанцию в новой Москве 20:06
Суд арестовал Егора Лесных за нападение на росгвардейца 19:50
Замглавы миссии ООН на Украине призвал Раду закрыть сайт "Миротворец" 19:37
Выступавших в России украинских артистов не пустят на Евровидение 19:23
Дональд Трамп одобрил российскую помощь Сирии 19:22
Авиакомпания S7 получила допуск на полеты в Грузию 19:18
В Москве представили новый журнал "Культурная политика" 19:02
Теннисисту Даниилу Медведеву присвоено звание заслуженного мастера спорта 19:01
В Восточном море начались российско-южнокорейские учения по спасению 18:57
С затонувшего в Черном море "Жана Жореса" подняли еще 55 снарядов 18:37
Сервис электронных заказных писем появился в мобильном приложении почты 18:24
Госдума отклонила проект об отмене роуминга между Россией и Беларусью 18:22
Власти Ялты оценили ценность газопровода Форос-Симферополь 18:18
Путин удвоил штат центрального аппарата МЧС 18:14
Рогозин назвал высокую аварийность "Роскосмоса" мифом 18:10
Актриса Юрасова опровергла сообщения об обвинении ее в воровстве 18:06
В Жуковском завершились летные испытания Superjet 100 с "саберлетами" 18:04
Кузнецова: Для коррекционных школ важен вопрос качества подбора педагогов 17:58
Под Курском четыре человека пострадали в ДТП с шестью машинами 17:57
Обязанности задержанного главы Новочеркасска возложили на заммэра 17:55
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как финансовые организации обманывают невнимательных граждан
Как финансовые организации обманывают невнимательных граждан
Какие продукты родители запрещают покупать школьникам
Какие продукты родители запрещают покупать школьникам
Сможете ли вы отличить картины Василия Поленова от других авторов
Сможете ли вы отличить картины Василия Поленова от других авторов
16.10.2019 20:14
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Подписано соглашение о возведении моста через Волгу в Самарской области

Текст: Ольга Дмитренко (Самара)
В Екатеринбурге на международной специализированной выставке "Дорога-2019" было заключено соглашение о строительстве обхода города Тольятти в рамках реализации проекта "Европа - Западный Китай".
Соглашение о строительстве моста через Волгу было подписано на международной специализированной выставке "Дорога-2019" в Екатеринбурге. Фото: Пресс-служба правительства Самарской области Соглашение о строительстве моста через Волгу было подписано на международной специализированной выставке "Дорога-2019" в Екатеринбурге. Фото: Пресс-служба правительства Самарской области
Соглашение о строительстве моста через Волгу было подписано на международной специализированной выставке "Дорога-2019" в Екатеринбурге. Фото: Пресс-служба правительства Самарской области

Документ подписали правительство Самарской области и хозяйственное партнерство "Концессионная компания "Обход Тольятти" в присутствии председателя правительства Дмитрия Медведева, министра транспорта Евгения Дитриха, губернатора Самарской области Дмитрия Азарова и председателя правительства Самарского региона Виктора Кудряшова.

Фото: Игорь Агеенко/РИА Новости
Самарская область вышла в лидеры рейтинга по механизмам поддержки СОНКО

По мнению губернатора Самарской области Дмитрия Азарова, реализация этого масштабного проекта даст новый импульс развитию Автограда, Самарской области и всей страны.

- В реализации этого проекта заинтересовано наше государство, правительство Российской Федерации, - подчеркнул Дмитрий Азаров. - Для того чтобы обеспечить его ускоренное исполнение, Самарская область предпринимает опережающие шаги, и заключение концессионного соглашения в рамках проведения этой международной выставки - это еще один серьезный шаг к реализации этого масштабного, крупнейшего в стране инфраструктурного проекта.

По словам министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрия Богданова, подписанию документа предшествовала длительная системная работа правительства региона, его структурных подразделений и лично губернатора по обоснованию необходимости строительства новой дороги, лоббированию интересов Самарской области на федеральном уровне.

- В короткие сроки было подготовлено обоснование проекта и проведен ряд переговоров, - отметил Дмитрий Богданов. - При существенной поддержке федеральной власти удалось скорректировать Транспортную стратегию РФ и включить Самарскую область в маршрут "Европа - Западный Китай".

По проекту автомобильная дорога будет иметь четыре полосы движения - по две в каждую сторону. Автомагистраль с максимальной скорость движения 120 километров в час позволит в два раза сократить время на поездку от Москвы до областной столицы: если сейчас требуется 16 часов, то со вводом всего маршрута это время сократится до восьми часов.

Фото: Пресс-служба правительства Самарской области
Подведены итоги Volga Invest Sammit и World Halal Day

Строительство трассы и моста начнется уже в этом году. Общая длина новой дороги составит 102 километра, в том числе протяженность моста - 3,7 километра. На правом берегу Волги автомобильная дорога соединится с подъездом от М-5 "Урал" к Ульяновску, на левом - трасса соединится с М-5 "Урал". Предварительная стоимость работ оценивается в 120 миллиарда рублей. Завершить проект планируется в 2023 году.

Строительство мостового перехода даст мощный импульс как инфраструктурному, так и экономическому развитию Самарской области. Кроме того, появятся дополнительные возможности для резидентов особой экономической зоны "Тольятти" оптимизировать логистические потоки производимой продукции, в том числе в рамках развития нацпроекта "Международная кооперация и экспорт".

Строительство такого мощного транспортного узла в Самарской области позволит региону привлекать федеральных и иностранных инвесторов. Специально для них в области в режиме "одного окна" работает Агентство по привлечению инвестиций, которое налаживает взаимодействие бизнеса и исполнительной власти.

Экономика Бизнес Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Самарская область Самарская область. Правильный выбор для инвестиций
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин разрешил полиции объявлять предостережения гражданам
Дмитрий Медведев призвал регионы ускорить работу по ремонту автотрасс
ГИБДД нашла способ выявлять водителей-наркоманов на дороге
Сирийская армия впервые за пять лет вошла в Ракку
В Гидрометцентре обещали необычный ноябрь