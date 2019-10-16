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16.10.2019 12:45
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Жажда "жести"

Почему подростки кичатся своей агрессией
Текст: Антон Дерябин (Нижний Новгород)
Российская газета - Неделя - Приволжье № 233(7991)
В Нижегородской области редкая неделя выдается без того, чтобы подростки не выкинули какой-нибудь фортель, шокирующий общественность жестокостью. Мало того, видеоролики с издевательствами над людьми или животными юные агрессоры нередко выставляют на всеобщее обозрение.
Общение в соцсетях не спасает подростков от одиночества. Фото: ISTOCK.COM Общение в соцсетях не спасает подростков от одиночества. Фото: ISTOCK.COM
Общение в соцсетях не спасает подростков от одиночества. Фото: ISTOCK.COM

...И выложили в соцсети

Вот новости только первой декады октября, нашедшие отражение на официальном сайте СУ СК РФ по Нижегородской области.

Фото: iStock
Возраст уголовной ответственности для подростков-живодеров могут понизить

В Сарове суд приговорил 16-летнюю девушку к 3,5 года лишения свободы условно за избиение сверстника. Следствием установлено, что 14 мая 2019 года подсудимая с целью наказать мальчика за отказ встречаться с ней нанесла ему множество ударов по лицу и различным частям тела. Истязая потерпевшего в присутствии подруг, подсудимая всячески унижала подростка. Все это было зафиксировано на камеру мобильного телефона и обнародовано. Именно видеоматериалы и стали основанием для возбуждения уголовного дела.

В полицию направлено ходатайство о передаче следователям материалов проверки по факту публикации видео, на котором группа подростков избивает школьника в Кулебаках. Кадры издевательств над плачущим мальчиком также были выложены в интернет.

В Кстове ученики пятого класса школы N 2 под угрозой расправы затащили 8-летнего мальчика за гаражи, облили ему ноги бензином, подожгли и убежали. Сбить пламя и спасти мальчика удалось случайному прохожему. Пострадавший с сильнейшими ожогами угодил в больницу. Специалисты СУ СК РФ по региону проводят расследование, уголовное дело пока не заведено. По словам директора школы N 2 Галины Ворожейкиной, главный зачинщик поджога не считается трудным подростком, его сложно выделить среди других школьников. Как рассказала одноклассница поджигателя, тот просто хотел "прикольнуться" и посмотреть, как горит человеческая плоть.

Подняли руку и на взрослых

Фото: Yalana / iStock
В России выросли штрафы за распространение вредной для детей информации

А в сентябре в Дзержинске трое подростков пытались проехать зайцами в троллейбусе. Водитель вышел в салон и потребовал оплатить проезд. Слово за слово, и школьники набросились на водителя. Затем они отжали двери троллейбуса и убежали. Водителя госпитализировали в местную больницу с вывихом плеча.

В конце лета на всю страну прогремела так называемая мещерская банда школьников. Они нападали на прохожих без всякой причины. Одному мужчине выстрелили в лицо из травматического пистолета. Избили парня, который защищал девушку. Грабили магазины. Так они бесчинствовали пару месяцев, пока их не поймали сами жители микрорайона Мещерское озеро. Кстати, как говорят местные, верховодила у них девочка-подросток. Всего в полицию поступило шесть заявлений по фактам таких нападений. Проверки по данному факту продолжаются, проводится работа с несовершеннолетними, участвовавшими в инциденте и их родителями. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Что говорят нижегородцы

Фото: РИА Новости
Гребенкин: В соцсетях растет число групп, пропагандирующих стрельбу в школе

По инициативе Научно-исследовательского института проблем социального управления 10 сентября на территории Нижегородской области прошел социологический опрос "Мнение нижегородцев о причинах агрессии и жестокости среди подростков". В нем приняли участие около 1200 респондентов.

- Мы предложили респондентам указать не больше двух причин из списка, - рассказал директор института Максим Лубяной. - Если учитывать только парные ответы, то лидером стал дуэт "Социальные сети и интернет - Жестокость и насилие на телеэкранах".

На втором месте из парных ответов оказался комплекс "Семья и школа" - "Родители недостаточно уделяют внимания воспитанию - Плохая организация внешкольного досуга".

Комментарии

Елена Илалтдинова, врио ректора Мининского университета:

- Сейчас взрослый - не авторитет для ребенка. Наблюдается перекос в том, что ребенок всегда прав, ему нельзя делать замечания, никто, кроме родителей, не может заниматься его воспитанием. Вторая основная проблема, о которой в один голос говорят многие учителя, - дети сейчас недружные. Это отражение психологии индивидуализма, навязанного нам в последние десятилетия. Также исчезли с повестки дня позитивные примеры поведения, рассказы об авторитетных людях. Еще одна причина асоциального поведения подростков - агрессия взрослых по отношению к ним.

Елена Харитонова, психолог:

- Есть вневременные факторы агрессии подростков, а есть факторы, связанные с развитием общества. К последним я бы отнесла бурное распространение видеоигр и социальных сетей. Каждый восьмой подросток в будни проводит в интернете более пяти часов. Сейчас популярны группы, в которых незыблемые человеческие ценности высмеиваются и обесцениваются, а пропагандируются цинизм, антипатриотизм, самоуничижение и унижение окружающих. Воинствующий анархизм, я бы сказала. Телевизор тоже вносит свою лепту - в многочисленных ток-шоу неуважение к оппоненту преподносится как норма. Авторитет учителя в школах сильно упал. Это плоды 90-х и рыночной экономики, когда деньги заменили честь, совесть и образованность. Есть еще фактор - чрезвычайно высокая учебная нагрузка в школах, а также неподготовленность и грубые ошибки учителя в работе с детьми.

К вневременным классическим факторам неадекватного поведения подростков можно отнести отсутствие эмоционального контакта ребенка с родителями, физиологические, гормональные изменения в возрасте от 14 до 17 лет. Отсюда эмоциональные всплески, страхи, агрессия, усиленная отсутствием доверительного диалога с родителями. Еще дети хотят ощущать себя взрослыми и стремятся в этом статусе самоутвердиться. Сделать это проще в группах, где они стараются обратить на себя внимание как ее вожака, так и прохожих.

Кстати

Как выяснил портал SuperJob, каждый восьмой родитель в России запрещает своему чаду регистрироваться в соцсетях. Из тех, кто готов разрешить ребенку иметь аккаунт в соцсети, почти треть (29 процентов) считает, что подходящий возраст для этого 16 лет. Чуть меньше (26) полагает вполне допустимым открыть его в 13-15 лет. Два процента пап и мам готовы разрешить пользование соцсетями детям в 7-9 лет, а 18 процентов родителей считают их ненужными вовсе.

При этом чем старше дети, тем чаще родители признавали, что не контролируют их аккаунты.

Впрочем, как выяснили специалисты Центра по исследованию медиа, технологий и здоровья, социальные сети не помогают справиться с субъективным чувством одиночества и недостатком общения, а наоборот - усиливают их.

"Одиночество - это субъективно переживаемое несоответствие между наблюдаемой реальностью и желаемым идеальным состоянием, - объясняет Андрей Камин, президент Российской ассоциации телефонной экстренной психологической помощи. - Оно возникает у подростков в период перехода из семьи во взрослую жизнь - в социальной сфере и кризиса самооценки - в психической. Нужно срочно обзаводиться новой идентичностью, отличной от детской, потому подростки достаточно мучительно ищут группу, с которой хотели бы себя идентифицировать. Мучения проистекают из противоречивых желаний подчеркнуть свою уникальность и в то же время быть как все.

Общение в сети носит виртуальный характер: в большинстве кризисных ситуаций подросток обнаруживает, что виртуальные друзья не могут оказать реальную помощь и поддержку и даже наоборот. Виртуальные контакты строятся по иным законам, чем реальные. Большое их количество затрудняет обзаведение реальными друзьями".

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