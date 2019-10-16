Росгвардия проводит 500-километровый марш в рамках учений

Военнослужащие Приволжского округа Росгвардии совершают 500-километровый марш на технике для участия в учениях, сообщили в пресс-службе Росгвардии.

Там отметили, что целью марша является проверка готовности войск в заданное время выйти в нужный район для выполнения служебно-боевых задач. Всего задействовано более 120 единиц штатной техники и около 800 человек личного состава.

"Марш пройдет по автодорогам общего пользования, а также по участкам пересеченной и труднопроходимой местности", - сказали в Росгвардии.

Оперативно-тактическое учение проводится под руководством главнокомандующего войсками национальной гвардии РФ генерала армии Виктора Золотова. Оно является завершающим этапом комплекса мероприятий оперативной и боевой подготовки войск в 2019 году.

В ходе учения отрабатываются вопросы по обеспечению общественной и государственной безопасности России.