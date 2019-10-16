Саратовскую больницу проверят после смерти пациентки

В Саратовской области следователи инициировали доследственную проверку по факту смерти 79-летней женщины в одной из больниц города.

Как стало известно ранее, родственники пожаловались, что две недели не могли увидеть госпитализированную женщину. Она поступила с подозрением на заболевания почек. Но после лечения скончалась. Причину смерти родственникам выяснить не удалось, как и появление на теле умершей синяков.

- Случай получил резонансную огласку. От заявителей поступила информация. Дело передано в отдел по особо важным делам, - сообщила "РГ" старший помощник руководителя СУ СК по региону Надежда Волошина.

Обстоятельства смерти пациентки установит следствие.