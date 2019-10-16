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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Услышать другого

Семья пермяков просит о помощи
Текст: Инесса Суворова
Российская газета - Неделя - Пермский край № 233(7991)
Демьяну Зубову два с половиной года. У него есть мама, папа, бабушки-дедушки. Все как полагается.
Зубовы надеются на поддержку неравнодушных людей. Фото: Архив Зубовых Зубовы надеются на поддержку неравнодушных людей. Фото: Архив Зубовых
Зубовы надеются на поддержку неравнодушных людей. Фото: Архив Зубовых

Он обычный ребенок, который растет и радуется жизни, каждый день чему-то учится и пока не знает, что сильно отличается от других детей.

У Демьяна врожденная патология уха. На медицинском языке диагноз звучит так: микротия 3-й степени, тугоухость 3-й степени, атрезия слухового прохода. Говоря простым языком, у юного пермяка вместо ушной раковины - валик, а вместо слухового прохода - кость. Дёма слышит только одним ухом.

Из-за этого мальчику гораздо сложнее ориентироваться в пространстве, ведь он не всегда может определить, откуда идет звук, часто поворачивается и идет совсем в другую сторону. Он не понимает, с какой стороны подъезжает машина или лает собака. Конечно, это влияет и на развитие речи, и на общение с окружающими.

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Мальчик очень старается услышать мир, поэтому всегда поворачивается к источнику звука здоровым ушком. Однако врачи предупреждают: оно может не выдержать такой нагрузки, что чревато полной глухотой.

С рождением Демьяна его родители - Антон и Ольга Зубовы начали изучать вопрос, искать способы исправить ситуацию.

- Микротия уха и атрезия слухового прохода - два разных диагноза. Патологию лечат как отдельно, так и комплексно, - говорит Ольга. - Сначала мы надеялись, что проблему можно решить в России. Но оказалось, все не так просто.

Сурдолог Пермской областной детской больницы пояснил, что подобные операции делают не раньше, чем ребенку исполнится девять лет. При этом есть большой риск зарастания прохода и как следствие повторной операции. Но самое главное - придется делать три-четыре вмешательства. Затем - долгое восстановление.

Большой удачей Зубовы считают встречу с врачами из американской клиники Global Hearing Inc., где давно и успешно восстанавливают слух. Выяснилось, что в случае с Дёмой достаточно провести только одну комбинированную операцию, в ходе которой предстоит сформировать слуховой проход и барабанную перепонку, а ушную раковину восстановить из специального материала.

Родные мальчика обрадовались.

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Однако ненадолго. Стоимость операции составляет 85 тысяч долларов США. Не считая перелета и проживания за океаном. Немыслимая сумма для обычной пермской семьи, где мама находится в отпуске по уходу за ребенком, а папа трудится в автомастерской. Но родители Дёмы решили принять вызов. И начали сбор денег на лечение сына.

Впереди меньше года - операция назначена на второе сентября 2020-го. Если к этому времени семья не соберет нужную сумму, ее отменят.

Пока Зубовым удалось собрать только половину. Если вам захотелось помочь мальчику вернуть слух, это можно сделать, отправив денежный перевод на расчетный счет.

Реквизиты для перевода средств

Карта Сбербанка 4276 4900 4230 2846

(получатель Ольга Ивановна З.)

Пополнить баланс 8-952-329-67-25

QIWI кошелек +79523296725

Яндекс Деньги 4100 1701 0771 657.

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