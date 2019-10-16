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16.10.2019 14:47
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Сцена как жизнь

Школьницы из Шаранги победили в областном творческом конкурсе
Текст: Светлана Кукина (Нижний Новгород)
Российская газета - Неделя - Приволжье № 233(7991)
От Шаранги до ближайшего профессионального театра - 180 километров по прямой. На колесах - и того больше.
На днях школьницы Шаранги дали первые в своей жизни выездные спектакли в Урене, Ветлуге и Шахунье. Гастрольный тур завершится сегодня в Нижегородском Доме актера. Фото: Студия Start Up На днях школьницы Шаранги дали первые в своей жизни выездные спектакли в Урене, Ветлуге и Шахунье. Гастрольный тур завершится сегодня в Нижегородском Доме актера. Фото: Студия Start Up
На днях школьницы Шаранги дали первые в своей жизни выездные спектакли в Урене, Ветлуге и Шахунье. Гастрольный тур завершится сегодня в Нижегородском Доме актера. Фото: Студия Start Up

Тем удивительнее, что спектакль "Остров 13" молодежной студии Start Up при районном Доме культуры (ДК) стал победителем регионального этапа окружного фестиваля школьных и студенческих театральных коллективов "Театральное Приволжье".

Фото: Пресс-служба губернатора и правительства Оренбургской области
На оренбургском ТВ покажут спектакли фестиваля "Театральное Приволжье"

О чем "Остров 13"? На сцене - двенадцать девочек, которым от 12 до 16 лет. Сложный возраст, неистовые споры с родителями - то, что объединяет их, неожиданно и непонятно почему оказавшихся на необитаемом острове. Каждая готова вынести на общий суд свою болезненную историю взаимоотношений в семье. Каждая делает важное для себя открытие. "Это все потому, что мы не дорожим близкими людьми, - говорит о своем прозрении одна из девочек. - Человек должен ценить то, что у него есть".

Пьесу, по которой поставлен спектакль, написал худрук студии Иван Алифанов, режиссер, член Гильдии драматургов России. В мае 2018-го, создав в ДК взрослый театральный коллектив, он решил набрать и детский. Пришли одни девочки. Занимаясь с ними актерским мастерством, сценическим движением и речью, худрук написал пьесу для учебной работы - "очень целенаправленный учебный материал конкретно под этих девочек, под их характеры".

Фото: администрация губернатора Пермского края
Окружной фестиваль "Театральное Приволжье" открыл Игорь Комаров

- Хорошо зная их, я упрощал им сценическую задачу. А потом все перемешал, чтобы девочкам было сложнее работать над ролями, - рассказал предысторию спектакля Иван Алифанов. Изначально актрис в коллективе было тринадцать, отсюда и название пьесы. Одна из студиек ушла. Название осталось.

- Меня увлек сюжет, - говорит Сергей Кабайло, актер театры драмы и председатель Нижегородского отделения СТД РФ, проголосовавший за "Остров 13". - Это самое главное в театре, когда ты становишься просто зрителем, сопереживающим происходящему на сцене. Рад за участников фестиваля, самоотверженно занимающихся театром в "глубинках": на них обратили внимание, их творчество оказалось нужно не только землякам. Знаю по себе, насколько это вдохновляет.

Справка "РГ"

"Остров 13" победил в номинации школьных театров (6-17 лет). В номинации студенческих театров (до 30 лет) лучшим признан спектакль "Неправдоподобная история" по пьесе Саймона "Дураки". Его поставил народный театр миниатюр "Зеркало" (руководители - Татьяна Тюрина и Елена Попрыго) ДК города Заволжье.

Культура Театр Драматический театр Филиалы РГ Приволжье ПФО Нижегородская область
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