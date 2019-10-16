14 октября по всей республике прекратили аналоговое вещание федеральных каналов. Но заметили это только телезрители, которые пользуются традиционными комнатными или уличными антеннами и не успели подготовиться к переходу на "цифру". Для них "РГ" публикует ответы на самые частые вопросы, которые задают наши читатели.

Куда пропала картинка?

Что же такое цифровое эфирное вещание? По сути, это новый формат сигнала, приходящий на смену аналоговому и отличающийся более высоким качеством звука и сигнала, на которые не будут влиять погодные явления. Помимо качественной картинки жители Башкирии получат возможность подключить дополнительные сервисы вроде телетекста, программы передач, цифрового радио и другие. А главное - смотреть 20 федеральных каналов и слушать три радиостанции можно бесплатно.

По словам руководителя агентства по печати и средствам массовой информации РБ Бориса Мелкоедова, переход на "цифру" почувствует лишь 15-20 процентов населения региона, которое пользуется традиционными комнатными либо уличными антеннами. В основном это сельские жители и дачники. Для клиентов кабельных операторов (около 60 процентов населения Башкирии), а также для обладателей спутниковых тарелок (еще примерно 20 процентов) ничего не изменилось, они по-прежнему смотрят свои пакеты каналов.

То есть если после 14 октября по федеральному каналу вместо любимой передачи - темный экран и объявление о прекращении аналогового вещания, значит нужно либо перенастроить каналы, либо приобрести дополнительное оборудование. Первый случай актуален для телевизоров, выпущенных в 2013 году и позже. Они могут ловить цифровой сигнал. Покупать же приставку или спутниковую тарелку необходимо тем, у кого телевизор более ранних лет.

- Лучше всего позвонить по бесплатным телефонам "горячей линии" Российской телевизионной и радиовещательной сети (РТРС). Специалисты проконсультируют, что делать в каждой конкретной ситуации - настроить каналы или купить приставку, - отметил Борис Мелкоедов.

Он уточнил: в цифровом формате отныне вещают только бесплатные федеральные телеканалы. Региональное ТВ, к примеру, БСТ, продолжает работать в аналоговом режиме, но в перспективе и республиканский канал перейдет на современные технологии.

Как выбрать приставку

И сколько это стоит?

- На приобретаемой приставке должно быть написано "DVB-T2". Стоит она менее тысячи рублей. Чем выше цена, тем больше дополнительных функций. Прибор можно купить во всех магазинах бытовой техники или же заказать в отделениях почты России. Кстати, многие жители республики так и делают, - отметил директор регионального филиала Российской телевизионной и радиовещательной сети Юрий Матвеев.

Однако не всем эти приставки помогут: в Башкирии есть села и деревни, которые остались вне зоны покрытия цифровым сигналом. По данным РТРС, новый формат вещания не добрался до 1166 сел, где живут около 163,6 тысячи человек. Это население Белорецкого, Бурзянского, Баймакского, Зилаирского и Зианчуринского районов. Их жителям придется потратиться на спутниковую тарелку, стоит она шесть тысяч рублей (компании продают их со скидкой и гарантируют бесплатный социальный пакет из 20 федеральных каналов).

Установить оборудование помогут волонтеры, которых можно пригласить по телефону "горячей линии" Российской телевизионной и радиовещательной сети (РТРС).

Кому полагается помощь?

Важно помнить: при переключении на "цифру" некоторые граждане имеют право на помощь государства. Это пенсионеры, получающие федеральную социальную доплату к пенсии, малоимущие семьи с детьми. Также поддержку оказывают пенсионерам, проживающим в домах-интернатах для престарелых и инвалидов, и слабослышащим гражданам, пользующимся телевизорами с телетекстом.

Если они живут в зоне охвата цифрового вещания, им полагается компенсация за приобретение цифровой приставки в размере до тысячи рублей. Если же "цифра" до районов, где живут эти льготники, пока не добралась, спутниковое оборудование им установят совершенно бесплатно. В обоих случаях нужно лишь обратиться в многофункциональный центр, республиканский центр социальной поддержки населения либо в местные органы власти.

- Претендующие на господдержку жители республики могут подать заявления до 29 ноября 2019 года, - подчеркнули в минтруда Башкирии.

Почти восемь тысяч жителей республики уже обратились: около двух тысяч человек получили компенсацию за покупку приставки, а шести тысячам граждан установили спутниковое оборудование.

Как не стать жертвой мошенников?

Между тем чиновники опасаются, что мошенники могут воспользоваться ситуацией и под видом волонтера обмануть людей, особенно пожилых. По словам специалиста республиканского волонтерского центра Ильи Артамонова, сегодня в республике работают более трех тысяч добровольцев. В основном это студенты, у которых с собой бейдж с фамилией, именем, фотографией и печатью организации. Также личность волонтера можно перепроверить по телефону "горячей линии".

- Если вы не звонили в колл-центр, а волонтер пришел сам и предлагает свои услуги, скорее всего, это мошенник. Наши добровольцы не имеют права брать деньги, не предлагают купить приставки и кабели, а только подключают имеющееся оборудование. Они работают бесплатно, - подчеркнул Илья Артамонов.

Добровольные помощники прошли специальное обучение. Хотя, уверяют эксперты, присоединить приставку к своему телевизору не так сложно, как кажется. Подробную инструкцию можно найти на сайте РТРС.

Кроме того, прежде чем приобретать приставку, нужно проконсультироваться с сотрудниками РТРС по телефону. Они подскажут, какое оборудование лучше купить.

- Мы фиксировали случаи, когда людям продавали приставки, не позволяющие получить цифровой сигнал высокого качества, либо приписывали устройству свойства, которым оно не обладает. Была ситуация, когда продавцы завысили реальную стоимость прибора. Но это единичные факты. В регионах, которые перешли на цифровое телевидение ранее, проблем наблюдалось значительно больше. Мы учли их опыт и подготовились основательно, создав колл-центр и назначив в каждом муниципалитете ответственного за эту работу, - отметил Борис Мелкоедов.

Кстати

В республиканский колл-центр РТРС, который начал работать 23 сентября, поступило уже около двух тысяч звонков, 90 процентов из них из Уфы. Ежедневно туда поступает 200-300 звонков.

Полезная книжка

Телефоны "горячих линий" по содействию населению при переходе на цифровое эфирное телевизионное вещание:

8-800-220-20-02 (бесплатный звонок, без выходных, круглосуточно), филиал РТРС "РТПЦ РБ".

8-800-347-00-55 (бесплатный звонок, в рабочие дни с 9:00 до 18:00 часов, перерыв с 13:00 до 14:00 часов), агентство печати РБ.

8 (347) 282-40-35 (в рабочие дни с 9:00 до 18:00 часов, перерыв с 13:00 до 14:00 часов) - Министерство семьи, труда и социальной защиты населения РБ.

сайт РТРС

www.ufa.rtrs.ru/tv