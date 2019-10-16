Новые детские поликлиники с самым современным оборудованием откроют в Туймазах и Дюртюлях. И все благодаря федеральной программе "Развитие детского здравоохранения" в рамках нацпроекта "Здравоохранение". Корреспондент "РГ" выехала на место стройки в Туймазы, чтобы узнать, чем новый объект отличается от прежних и как будут лечить маленьких пациентов.

Показывать старую детскую поликлинику, которую периодически посещают 30,8 тысячи ребятишек Туймазинского района, местные врачи не очень хотели.

- На что тут смотреть? Здание 1955 года постройки, все обветшало, ежегодно ремонтируем, а толку нет, - махнула рукой заведующая детской поликлиникой Клара Гиздатуллина.

Но все же провела небольшую экскурсию.

Действительно, зрелище унылое: несколько приземистых зданий с облупившейся на фасадах штукатуркой, рассохшиеся скрипучие полы, узкие коридоры, тесные кабинеты, в которых ютятся врачи и медсестры двух участков одновременно. А еще невыносимая духота - вентиляции нормальной здесь нет. Молодые мамы сетуют: придешь с выздоровевшим ребенком, а он новых бактерий перед кабинетом врача наглотается, снова на больничный приходится отправляться.

Поэтому легко понять, почему заведующая поликлиникой, говоря о новом здании, счастливо улыбается:

- Представляете, все специалисты и педиатры будут находиться в одном здании! Идеальный вариант! Еще и сэкономим на обслуживании и ремонте, гардеробщицах, в конце концов!

Разноцветное трехэтажное здание, куда уже готовятся переезжать доктора детской поликлиники, не идет ни в какое сравнение с тем, где они сейчас работают. Даже по площади - 5,5 тысячи квадратных метров против 880. Всем специалистам обещают отдельные кабинеты. В одну смену доктора смогут принимать до 300 пациентов.

- Строительство поликлиники начали в июле прошлого года. На возведение здания и покупку оборудования нам в рамках нацпроекта выделили 336 миллионов рублей. Сейчас работы практически завершили, благоустраиваем территорию. В течение месяца надеемся получить новое оборудование, после чего сможем принять первых пациентов, - говорит главный врач Туймазинской центральной районной больницы (ЦРБ) Забир Гиздатуллин.

На входе разделят потоки больных и здоровых пациентов

По его словам, оборудование будет самым современным. Помимо рентгенаппарата, эндоскопических и УЗИ-аппаратов, приобретут ортоптический аппарат для лечения у детей косоглазия и решения других проблем со зрением. Пока в Туймазинском районе есть лишь один такой аппарат в специализированном детсаду. А нарушение зрения наблюдается в районе у каждого третьего ребенка.

На вопрос, кто будет работать в этой огромной поликлинике, главный врач Туймазинской ЦРБ Забир Гиздатуллин заверил, штат практически укомплектован:

- В прошлом году у нас была серьезная проблема с кадрами: из 20 участковых педиатров в Туймазах осталось работать лишь 12. В этом году трудоустроились уже девять участковых педиатров, а также детский хирург и детский эндокринолог.

Уже на входе специалисты разделят потоки больных и здоровых пациентов. Для деток, которым нужна неотложная помощь, выделят блок с отдельным входом. И родителям с детьми до года теперь не придется ходить по всей поликлинике в поисках нужного специалиста - все будут в одном месте. А для удобства мам с малышами на каждом этаже поликлиники разместят игровые комнаты с игрушками и телевизором и комнаты для кормления.

- Очередей не будет! Это вопрос грамотной организации помощи, - уверенно заявляют медики.

Рядом с поликлиникой прогуливались мамы с детьми, что-то бурно обсуждая. Оказалось, как раз новое медучреждение.

- Наконец, сможем всех врачей в одном месте, под одной крышей проходить, без беготни по разным корпусам, - отметила мать двоих детей Светлана Заманова. - Давно мечтали об этом.

Компетентно

Максим Забелин, и.о. министра здравоохранения РБ:

- В этом году только на реализацию регионального проекта "Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям" в Башкирии предусмотрено 1,737 миллиарда рублей. Из них около 296 миллионов - из федеральной казны, свыше 1,367 миллиарда - из бюджета республики.

Эти средства пошли на строительство детских поликлиник в Туймазах и Дюртюлях, а также на капитальный ремонт и покупку оборудования в детские медучреждения. Кроме того, мы разрабатываем проектно-сметную документацию для строительства центра детской онкологии на базе республиканской детской клинической больницы.

Для нас при реализации национальных проектов в первую очередь важен результат. Дети республики должны получать своевременную медицинскую помощь в комфортных условиях.

Между тем

Еще одну современную детскую поликлинику строят в рамках нацпроекта "Здравоохранение" в Дюртюлинском районе, где живут 13,5 тысячи детей. Стоимость нового медучреждения составила 300 миллионов рублей. Там почти все готово, уже заключили контракты на покупку нового оборудования. В ближайшем будущем установят аппарат искусственной вентиляции легких, передвижной рентген, операционный стол, эндоскопический комплекс и многое другое. Закупается и мебель.