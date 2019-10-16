В Ижевске проверяют новый способ оплаты проезда

Разработку эту ни транспортники, ни городские власти не заказывали - в рамках пилотного использования разработчик установил систему бесплатно. Вариантов применения этой программы много: от идентификации пропавших людей или разыскиваемых преступников до организации пропуска на режимные предприятия. Пригодится система и для анализа пассажиропотока, что позволит оптимизировать расписание количества автобусов на линии.
Разработчики уверяют, что сбоев, когда программа одного человека примет за другого, быть просто не может, система чувствительна и отличает друг от друга даже близнецов. Недостаток заключается лишь в том, что при "считывании" лица в кадре не должно оказаться других граждан. Обеспечить это в общественном транспорте, особенно в час пик, трудно. Но за период тестирования, по словам гендиректора компании-разработчика системы Александра Прозорова, создатели попытаются эту проблему снять.
Александр Прозоров говорит, что на отдельных маршрутах реальные пассажиры смогут "платить лицом" с начала 2020 года. А массовое внедрение запланировано на середину будущего года.