В Ижевске проверяют новый способ оплаты проезда

В столице Удмуртии началось тестирование технологии оплаты проезда в общественном транспорте по биометрическим данным пассажиров. Входишь в автобус, смотришь в установленную у дверей камеру и получаешь на смартфон электронный билет. Правда, сначала нужно скачать мобильное приложение, загрузить в него свои портреты в нескольких ракурсах и прикрепить банковскую карту.

Разработку эту ни транспортники, ни городские власти не заказывали - в рамках пилотного использования разработчик установил систему бесплатно. Вариантов применения этой программы много: от идентификации пропавших людей или разыскиваемых преступников до организации пропуска на режимные предприятия. Пригодится система и для анализа пассажиропотока, что позволит оптимизировать расписание количества автобусов на линии.

Разработчики уверяют, что сбоев, когда программа одного человека примет за другого, быть просто не может, система чувствительна и отличает друг от друга даже близнецов. Недостаток заключается лишь в том, что при "считывании" лица в кадре не должно оказаться других граждан. Обеспечить это в общественном транспорте, особенно в час пик, трудно. Но за период тестирования, по словам гендиректора компании-разработчика системы Александра Прозорова, создатели попытаются эту проблему снять.

Александр Прозоров говорит, что на отдельных маршрутах реальные пассажиры смогут "платить лицом" с начала 2020 года. А массовое внедрение запланировано на середину будущего года.