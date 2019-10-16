В крови сбитого машиной ребенка опять обнаружили алкоголь

Новости

Суд арестовал Егора Лесных за нападение на росгвардейца 19:50
Замглавы миссии ООН на Украине призвал Раду закрыть сайт "Миротворец" 19:37
Выступавших в России украинских артистов не пустят на Евровидение 19:23
Дональд Трамп одобрил российскую помощь Сирии 19:22
Авиакомпания S7 получила допуск на полеты в Грузию 19:18
В Москве представили новый журнал "Культурная политика" 19:02
Теннисисту Даниилу Медведеву присвоено звание заслуженного мастера спорта 19:01
В Восточном море начались российско-южнокорейские учения по спасению 18:57
С затонувшего в Черном море "Жана Жореса" подняли еще 55 снарядов 18:37
Сервис электронных заказных писем появился в мобильном приложении почты 18:24
Госдума отклонила проект об отмене роуминга между Россией и Беларусью 18:22
Власти Ялты оценили ценность газопровода Форос-Симферополь 18:18
Путин удвоил штат центрального аппарата МЧС 18:14
Рогозин назвал высокую аварийность "Роскосмоса" мифом 18:10
Актриса Юрасова опровергла сообщения об обвинении ее в воровстве 18:06
В Жуковском завершились летные испытания Superjet 100 с "саберлетами" 18:04
Кузнецова: Для коррекционных школ важен вопрос качества подбора педагогов 17:58
Под Курском четыре человека пострадали в ДТП с шестью машинами 17:57
Обязанности задержанного главы Новочеркасска возложили на заммэра 17:55
В Краснодаре за попытку взяточничества осуждены двое полицейских 17:50
В Ярославле раскрыли банду охотников на педофилов 17:48
Звезда "Как я встретил вашу маму" присоединился к касту новой "Матрицы" 17:47
Симоньян пригласила бывшего замглавы Госдепа в Россию 17:43
В Чебоксарах троллейбус врезался в столб, пострадали 26 человек 17:31
На Кубани в частном доме три человека погибли от отравления газом 17:28
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как финансовые организации обманывают невнимательных граждан
Как финансовые организации обманывают невнимательных граждан
Какие продукты родители запрещают покупать школьникам
Какие продукты родители запрещают покупать школьникам
Сможете ли вы отличить картины Василия Поленова от других авторов
Сможете ли вы отличить картины Василия Поленова от других авторов
16.10.2019 18:56
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Снова "пьяный" мальчик

В крови сбитого машиной ребенка опять обнаружили алкоголь
Текст: Андрей Андреев (Киров) , Наталья Козлова
Российская газета - Федеральный выпуск № 234(7992)
Не успели остыть страсти вокруг сбитого в Подмосковье ребенка, у которого оказался в крови рекордный уровень алкоголя, как практически то же самое произошло в Кировской области.
На месте гибели мальчика лежат его любимые игрушки. Фото: russia.tv/channel/1 На месте гибели мальчика лежат его любимые игрушки. Фото: russia.tv/channel/1
На месте гибели мальчика лежат его любимые игрушки. Фото: russia.tv/channel/1

Правда, несчастье произошло еще 13 июля, но известно о нем стало лишь сейчас, когда у родственников погибшего под колесами ребенка появилось на руках заключение экспертизы. По нему шестилетний малыш был пьян. Экспертиза в крови ребенка зафиксировала наличие этанола - 0,51 промилле. Это литр пива или 150 граммов водки - убойная доза для маленького ребенка, которой, скорее всего, у него в желудке просто не могло быть.

Сбивший ребенка новороссийский депутат провел двое суток в СИЗО

А когда стало известно, что за рулем машины был полицейский, которого за три месяца следствия даже не отстранили от работы, взорвалась информационная бомба. Шум поднялся моментально, вспомнили предыдущую трагедию, и появилось море версий - от банального подкупа экспертов до конспиралогии. Что было на самом деле, покажет следствие. Но интересно, подписывая акт экспертизы с таким заключением, неужели никто из причастных не подумал, что в век интернета нельзя подобное сохранить в тайне. Ни при каких условиях, даже если это случилось пусть в самой дальней деревне. Не подумали...

Фото: russia.tv/channel/1

Мальчик из села Буйское Уржумского района катался на велосипеде, выехал на дорогу и попал под колеса Nissan, за рулем которого находился сотрудник полиции. Спасти ребенка врачам не удалось, он умер на месте происшествия от полученных травм.

Майор полиции ехал на личном автомобиле и официально был в отпуске. Полицейский сам вызвал "скорую". Как показала проверка, полицейский в момент ДТП был трезв, ехал с разрешенной скоростью, предотвратить столкновение не мог по объективным причинам.

Экспертиза зафиксировала в крови этанол - 0,51 промилле. Это 150 граммов водки - убойная доза для ребенка, которой, скорее всего, у него не могло быть

Как сообщили "РГ" в УМВД по Кировской области, вопрос о привлечении его к дисциплинарной ответственности будет решен после принятия решения по расследуемому следственными органами уголовному делу, а сейчас по-прежнему выполняет свои обязанности.

На память осталось только фото с любимым сыном. Фото: russia.tv/channel/1

Вчера глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин распорядился поставить расследование этого дела на контроль в центральном аппарате. А официальный представитель СКР Светлана Петренко рассказала корреспонденту "РГ", что глава ведомства поручил назначить повторные судебно-медицинские экспертизы по уголовному делу. Также он поручил дать "исчерпывающую оценку поступившей информации".

Пока ничего официально неизвестно, но соцсети бурлят. В отличие от подмосковной истории кировскую люди оценивают далеко не так однозначно. Многие не понимают, за что судить полицейского, если он ничего не нарушал. Мало того, люди склонны винить в трагедии взрослых, разрешивших маленькому ребенку кататься на велосипеде по поселку, где постоянно ездят машины. Родители ребенка в разводе и живут в разных местах. В тот день никого из них в Буйском не было, а мальчик жил у бабушки, которая за ним не уследила.

Конечно, недоумение вызывает факт наличия этанола в крови мальчика. Как сообщили "РГ" в региональном СУ СКР, все экспертизы, связанные с трагическим ДТП, будут проводиться заново. Установить, был ли этанол в крови или нет, возможно: все образцы тканей хранятся в законсервированном состоянии.

Отец погибшего не согласен с тем, как проводился следственный эксперимент, и тем более с тем, что в крови ребенка был этанол. Однако, по мнению опрошенных "РГ" врачей, при тяжелом повреждении внутренних органов вполне могут происходить процессы, вызывающие появление этанола в таких количествах.

Фото: iStock
В Новосибирске таксист выбросил из машины мать с ребенком

В предыдущем, подмосковном случае, в Балашихе, погиб тоже шестилетний мальчик. Тогда врач областного бюро судебно-медицинской экспертизы Михаил Клейменов нашел фактически смертельную дозу алкоголя в крови погибшего. Потом были долгие разбирательства следствия и суда. Они в итоге показали, что врач перепутал порядок действий при отборе пробы. Клейменов вначале ввел в тело погибшего консервирующие вещества и лишь потом взял пробы на алкоголь.

Некоторые склонны винить в трагедии взрослых, разрешивших малышу кататься на велосипеде по поселку, где ездят машины. Фото: russia.tv/channel/1
Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Приволжье ПФО Кировская область Преступления правоохранителей
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин разрешил полиции объявлять предостережения гражданам
Дмитрий Медведев призвал регионы ускорить работу по ремонту автотрасс
ГИБДД нашла способ выявлять водителей-наркоманов на дороге
Сирийская армия впервые за пять лет вошла в Ракку
В Гидрометцентре обещали необычный ноябрь