В крови сбитого машиной ребенка опять обнаружили алкоголь

Не успели остыть страсти вокруг сбитого в Подмосковье ребенка, у которого оказался в крови рекордный уровень алкоголя, как практически то же самое произошло в Кировской области.

Правда, несчастье произошло еще 13 июля, но известно о нем стало лишь сейчас, когда у родственников погибшего под колесами ребенка появилось на руках заключение экспертизы. По нему шестилетний малыш был пьян. Экспертиза в крови ребенка зафиксировала наличие этанола - 0,51 промилле. Это литр пива или 150 граммов водки - убойная доза для маленького ребенка, которой, скорее всего, у него в желудке просто не могло быть.

А когда стало известно, что за рулем машины был полицейский, которого за три месяца следствия даже не отстранили от работы, взорвалась информационная бомба. Шум поднялся моментально, вспомнили предыдущую трагедию, и появилось море версий - от банального подкупа экспертов до конспиралогии. Что было на самом деле, покажет следствие. Но интересно, подписывая акт экспертизы с таким заключением, неужели никто из причастных не подумал, что в век интернета нельзя подобное сохранить в тайне. Ни при каких условиях, даже если это случилось пусть в самой дальней деревне. Не подумали...

Фото: russia.tv/channel/1

Мальчик из села Буйское Уржумского района катался на велосипеде, выехал на дорогу и попал под колеса Nissan, за рулем которого находился сотрудник полиции. Спасти ребенка врачам не удалось, он умер на месте происшествия от полученных травм.

Майор полиции ехал на личном автомобиле и официально был в отпуске. Полицейский сам вызвал "скорую". Как показала проверка, полицейский в момент ДТП был трезв, ехал с разрешенной скоростью, предотвратить столкновение не мог по объективным причинам.

Экспертиза зафиксировала в крови этанол - 0,51 промилле. Это 150 граммов водки - убойная доза для ребенка, которой, скорее всего, у него не могло быть

Как сообщили "РГ" в УМВД по Кировской области, вопрос о привлечении его к дисциплинарной ответственности будет решен после принятия решения по расследуемому следственными органами уголовному делу, а сейчас по-прежнему выполняет свои обязанности.

На память осталось только фото с любимым сыном. Фото: russia.tv/channel/1

Вчера глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин распорядился поставить расследование этого дела на контроль в центральном аппарате. А официальный представитель СКР Светлана Петренко рассказала корреспонденту "РГ", что глава ведомства поручил назначить повторные судебно-медицинские экспертизы по уголовному делу. Также он поручил дать "исчерпывающую оценку поступившей информации".

Пока ничего официально неизвестно, но соцсети бурлят. В отличие от подмосковной истории кировскую люди оценивают далеко не так однозначно. Многие не понимают, за что судить полицейского, если он ничего не нарушал. Мало того, люди склонны винить в трагедии взрослых, разрешивших маленькому ребенку кататься на велосипеде по поселку, где постоянно ездят машины. Родители ребенка в разводе и живут в разных местах. В тот день никого из них в Буйском не было, а мальчик жил у бабушки, которая за ним не уследила.

Конечно, недоумение вызывает факт наличия этанола в крови мальчика. Как сообщили "РГ" в региональном СУ СКР, все экспертизы, связанные с трагическим ДТП, будут проводиться заново. Установить, был ли этанол в крови или нет, возможно: все образцы тканей хранятся в законсервированном состоянии.

Отец погибшего не согласен с тем, как проводился следственный эксперимент, и тем более с тем, что в крови ребенка был этанол. Однако, по мнению опрошенных "РГ" врачей, при тяжелом повреждении внутренних органов вполне могут происходить процессы, вызывающие появление этанола в таких количествах.

В предыдущем, подмосковном случае, в Балашихе, погиб тоже шестилетний мальчик. Тогда врач областного бюро судебно-медицинской экспертизы Михаил Клейменов нашел фактически смертельную дозу алкоголя в крови погибшего. Потом были долгие разбирательства следствия и суда. Они в итоге показали, что врач перепутал порядок действий при отборе пробы. Клейменов вначале ввел в тело погибшего консервирующие вещества и лишь потом взял пробы на алкоголь.