В Мордовии завкафедрой мединститута осудили за взятки

Штраф в один миллион 250 тысяч рублей с лишением права занимать ответственные должности в сфере медицины и образования на три года - такой приговор вынес суд Саранска бывшей завкафедрой мединститута МГУ имени Огарева. Женщина признана виновной в получении взяток от студентов, сообщил Следственный комитет по Республике Мордовия. В уголовном деле подсудимой - четыре эпизода.

- В 2018 года заведующая кафедрой получила взятки на общую сумму 59 тысяч рублей за постановку оценки "удовлетворительно" четверым студентам II курса при пересдаче экзаменов по разным предметам без фактической проверки уровня знаний, - уточнили в СУ СК РФ по региону.

В ходе следствия был наложен арест на земельный участок обвиняемой.

Помимо назначения денежного штрафа, суд лишил доктора медицинских наук права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в образовательных и медицинских учреждениях на три года.

Приговор в законную силу не вступил.