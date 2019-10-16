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16.10.2019 19:36
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

В Оренбуржье обеспечить переход на "цифру" помогли 1324 волонтера

Текст: Валентина Зотикова (Оренбург)
Замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Алексей Волин, посетивший Оренбург, оценил работу по отключению аналогового и переходу на цифровое эфирное телевещание в регионе. Гость побывал в колл-центре и встретился с волонтерами, которые помогают населению подключить цифровые приставки: эту работу выполняют 1324 добровольца.
Волонтер из поселка Чкаловский Александр Котков помогает односельчанам увидеть любимые телепередачи в новом качестве. Фото: Министерство социального развития Оренбургской области Волонтер из поселка Чкаловский Александр Котков помогает односельчанам увидеть любимые телепередачи в новом качестве. Фото: Министерство социального развития Оренбургской области
Волонтер из поселка Чкаловский Александр Котков помогает односельчанам увидеть любимые телепередачи в новом качестве. Фото: Министерство социального развития Оренбургской области

Напомним, что с 14 октября в Оренбуржье официально отключено аналоговое вещание. К этому событию готовились загодя: с мая в регионе действует горячая линия по приему обращений, связанных с переходом на цифровое вещание. По словам директора центра Ирины Кобзевой, за этот период поступило 9 000 звонков, причем 3 000 из них - за последние два дня после отключения аналогового телевещания. В основном оренбуржцы просят помощи в настройке приставок, интересуются, где можно приобрести дополнительное оборудование для перехода на цифровое телевидение, как получить субсидию, какие телеканалы можно смотреть "в цифре".

Фото: Николай Гагарин
Оренбуржье перешло на цифровое телевидение

В центре постоянно дежурят волонтеры, которые помогают подключить или настроить цифровое оборудование. Волонтерские штабы организованы во всех муниципальных образованиях региона. Их работу курируют департамент молодежной политики и региональный ресурсный центр по развитию добровольческих инициатив.

Как сообщили в пресс-службе правительства области, проведено семь волн обучения волонтеров. Выделено 100 транспортных карт для добровольцев городского волонтерского штаба на 60 бесплатных поездок каждая, а также 10 автомобилей для оперативного подключения абонентов.

С момента отключения аналогового телевещания на телефон "горячей линии" в Оренбуржье поступило 586 заявок, из них отработано 449.

- По итогам кампании предлагаю отобрать пять лучших волонтеров, чтобы отметить их ведомственными наградами, - сказал Алексей Волин.

Кроме того, лучшие волонтеры получат возможность поучаствовать в форумах и обучении вне конкурса. Для молодежи хорошим поощрением станут дополнительные баллы для поступления в вузы, а для студентов - повышенные стипендии.

Кстати

С начала текущего года цифровые волонтеры помогли 745 оренбуржцам. По вопросам подключения "цифры" можно обратиться на региональную горячую линию 8 (800) 505-10-56 или по круглосуточному номеру 8 (800) 220-20-02. Звонок по России бесплатный.

Экономика Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Оренбургская область Оренбуржье - сердце Евразии
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