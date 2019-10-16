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16.10.2019 18:42
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

В Оренбуржье отремонтируют областной театр кукол

Текст: Валентина Зотикова (Оренбург)
В рамках национального проекта "Культура" в Оренбуржье капитально отремонтируют областной театр кукол. Завершить модернизацию планируется через два года.
По словам Елены Шевченко, в рамках федеральной программы театр ожидает масштабное обновление. Фото: Министерство культуры и внешних связей Оренбургской области По словам Елены Шевченко, в рамках федеральной программы театр ожидает масштабное обновление. Фото: Министерство культуры и внешних связей Оренбургской области
По словам Елены Шевченко, в рамках федеральной программы театр ожидает масштабное обновление. Фото: Министерство культуры и внешних связей Оренбургской области

Как сообщило министерство культуры и внешних связей региона, подмостки, на которых по сей день разыгрываются представления для маленьких зрителей, театр обрел накануне своего 25-летия, в ноябре 1960 года. Последний раз капитальный ремонт здесь проводился в 1979 году - это стало символическим подарком строителей детям Оренбурга в Международный год ребенка.

Фото: Пресс-служба губернатора и правительства Оренбургской области
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По словам главы регионального минкульта Елены Шевченко, предстоящее обновление затронет как инфраструктуру, так и техническое оснащение театра. В частности, после ремонта изменится принцип работы сцены. За счет ее увеличения уменьшится количество кресел в зале.

- Чем ближе сказка на сцене, тем быстрее включается внимание маленького зрителя в действо, - заметила Шевченко.

Помещение театра преобразится с учетом самых современных тенденций. Особое внимание будет уделено обеспечению пожарной безопасности.

- Через два года, когда мы вернемся в это здание, мы увидим здесь пространство, которое достойно нашего зрителя, - заверила министр.

Фото: Министерство культуры и внешних связей Оренбургской области
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Следует отметить, что Оренбургский областной театр кукол в этом году открыл 85-й сезон. В его репертуаре - более 35 спектаклей для дошколят, младших школьников, молодежи и взрослых. Несмотря на предстоящие ремонтные работы, театр не намерен расставаться со зрителем. На этот период труппу кукольников гостеприимно приютит Оренбургский татарский театр имени Файзи.

Коллектив продолжит активно гастролировать по России: кукольный театр планирует участвовать в проекте "Живые театральные уроки" и федеральных "Больших гастролях".

Кстати

Областной театр кукол - один из самых гастролирующих театральных коллективов области. Только в этом году с проектом "Живые театральные уроки" артисты побывали в 13 муниципальных образованиях: Медногорске, Саракташе, Первомайском, Ясном, Бузулуке, Акбулаке, Курманаевском районе и других, где представили на суд юных зрителей спектакли "Мертвые души" и "Сказки Пушкина". Пообщаться с артистами и обсудить сценическую версию произведений из школьной программы смогли более 4 000 ребят.

Культура Театр Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Оренбургская область Оренбуржье - сердце Евразии
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