В Оренбуржье полиция нашла в гараже 4000 редких черепах

Более 4000 среднеазиатских сухопутных черепах, незаконно ввезенных из Казахстана, обнаружены в одном из гаражей Оренбурга. Двое подозреваемых в контрабанде особо ценных диких животных задержаны.
Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, этот вид рептилий охраняется "Конвенцией о международной торговле видами дикой фауны и флоры" и занесен в Красную книгу Российской Федерации.
По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 226.1 УК РФ (контрабанда). Сотрудниками экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РФ с оренбургскими коллегами задержаны местный житель и гражданка одного из государств Средней Азии.
Судом заключил задержанную под стражу. Ее сообщник находится под домашним арестом.
Черепахи временно размещены в здании ветеринарного факультета Оренбургского аграрного университета.
Расследование продолжается.