В Оренбуржье полиция нашла в гараже 4000 редких черепах

Более 4000 среднеазиатских сухопутных черепах, незаконно ввезенных из Казахстана, обнаружены в одном из гаражей Оренбурга. Двое подозреваемых в контрабанде особо ценных диких животных задержаны.

Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, этот вид рептилий охраняется "Конвенцией о международной торговле видами дикой фауны и флоры" и занесен в Красную книгу Российской Федерации.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 226.1 УК РФ (контрабанда). Сотрудниками экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РФ с оренбургскими коллегами задержаны местный житель и гражданка одного из государств Средней Азии.

Судом заключил задержанную под стражу. Ее сообщник находится под домашним арестом.

Черепахи временно размещены в здании ветеринарного факультета Оренбургского аграрного университета.

Расследование продолжается.