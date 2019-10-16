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Рубрика: Культура
Проект: В регионах

"Безрукий из Спокэна" - горячее мороженое

В постановке пермского режиссера задействованы только московские актеры
Текст: Инесса Суворова (Пермь)
Российская газета - Федеральный выпуск № 234(7992)
В Перми состоялась необычная театральная премьера. Поклонники театра "У Моста" уже привыкли к тому, что здесь постоянно происходит что-то нестандартное. Вот и на этот раз, придя на спектакль по пьесе ирландского драматурга и режиссера Мартина МакДонаха "Безрукий из Спокэна", зрители увидели на сцене... московских актеров.
"Безрукий из Спокэна" получился настоящим психологическим комиксом. Фото: Вадим Балакин "Безрукий из Спокэна" получился настоящим психологическим комиксом. Фото: Вадим Балакин
"Безрукий из Спокэна" получился настоящим психологическим комиксом. Фото: Вадим Балакин

Кармайкла сыграл заслуженный артист РФ, актер театра "Сатирикон" Владимир Большов, молодого афроамериканца Тоби - настоящий темнокожий актер театра Романа Виктюка Иван Иванович, его подружку Мерилин - актриса театра и кино Ярослава Славская, а оторву-портье Марвина - актер, прославившийся в телесериале "Интерны" Илья Глинников.

Фото: Инесса Суворова
Пермская филармония начала новый сезон

Такой подарок в этом сезоне преподнес художественный руководитель театра и режиссер-постановщик спектакля Сергей Федотов. В этом смысле городу особенно везет: все пьесы творчества МакДонаха пермяки видят первыми в мире. Не считая, конечно, Лондонского королевского национального театра, с которым сотрудничает драматург.

Пермские постановки заметно отличаются от тех, что ставятся на других сценах России, и особенно за рубежом. По словам Сергея Федотова, в них, как правило, много брутальности, грубости, крови, избиений и прочего экшена. Видя в пьесах только серьезность сюжета, практически все постановщики спотыкаются именно об это. И спектакли получаются очень серьезные, скучные и часто жестокие.

Безумие?.. Наверное. Но спектакль построен с таким юмором и действительно с добром, что позволяет без ужаса думать о серьезных вещах

- Они не понимают, что МакДонах - совершенно другой, - говорит Сергей Федотов. - Самое главное у него - это юмор, и его пьесы очень похожи на него самого. А он - просто большой, наивный ребенок. И при этом очень добрый.

В постановке Сергея Федотова это особенно отчетливо видно. Действительно, "Безрукий из Спокэна" получился настоящим психологическим комиксом, как, собственно, и заявлено в афише. Это что-то вроде горячего мороженого или кисло-сладкого соуса.

Фото: Театр-Театр
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Начало сразу повергает в шок: когда появившийся на сцене человек в черном плаще, прополоскав горло виски, стреляет в шкаф, прекращая тем самым мучительное шевеление явно связанного тела, поневоле задумаешься, насколько происходящее реально? И если это реальность, что же будет потом?..

Спектакль построен с таким юмором и действительно с добром, что позволяет без ужаса думать о серьезных вещах. О том, например, почему единственным любимым в жизни одного человека существом может стать обезьяна, а смыслом жизни другого - поиск потерянной когда-то руки.

И ведь это только на первый взгляд кажется, что герои - какие-то нереальные, придуманные автором люди. Но если присмотреться, то у каждого может обнаружиться свой "чемодан".

Кстати

Очень скоро, 28 ноября нынешнего года, и московский зритель сможет увидеть пермскую версию "Безрукого из Спокэна". Премьера состоится в Москве в "Театриуме" на Серпуховке.

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