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16.10.2019 12:53
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Начинать лучше не с нуля

Почти во всем Приволжском округе вырос спрос на покупку и продажу готового бизнеса
Текст: Андрей Чугунов (Нижний Новгород)
Российская газета - Экономика Поволжья № 231(7989)
В целом по России, по данным экспертов сайта объявлений Avito, спрос на покупку готового бизнеса за год вырос на 6 процентов, а предложение - почти на 10. В административных центрах регионов ПФО положительная динамика за год также наблюдается и по спросу, и по предложению. Самый большой рост спроса зафиксирован в Ижевске (25,24 процента) и Саратове (20,26). Меньше других он вырос в Нижнем Новгороде (1,51 процента) и Казани (3,81). Значительно увеличилось количество предложений готового бизнеса в Ульяновске (14,31 процента) и Самаре (12,8). А вот в Саратове при увеличении спроса количество предложений осталось примерно на уровне прошлого года (0,33 процента).

По словам бизнес-консультанта Юрия Павлова, причин для продажи готового бизнеса очень много - от банальной усталости до желания сменить сферу деятельности на более прибыльную. Точно так же и в покупке причиной может быть, с одной стороны, расширение рынка сбыта, а с другой - поглощение конкурента. В практике бизнес-консультантов, специализирующихся на посреднических услугах, достаточно часто встречаются все эти варианты.

Фото: iStock
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- Главное, что после сделки обе стороны чаще всего бывают удовлетворены результатом,- замечает Юрий Павлов.

Эксперты Avito в своем исследовании отмечают, что наибольшие спрос и предложение наблюдаются в сфере услуг, торговле и ресторанном бизнесе. А самые доступные, если не сказать дешевые, предприятия - это интернет-магазины. Их цена в Нижнем Новгороде за год упала на 75 процентов и составляет в среднем 171 тысячу рублей. Еще меньше стоит интернет-магазин в Тольятти - 161 тысячу. В столице Татарстана средняя стоимость такого предприятия хоть и вдвое выше, чем в Нижнем (311 тысяч рублей), но тоже самая низкая среди всех видов бизнеса.

Фото: Юрий Кудряшов

- Наиболее интересные сделки с готовыми бизнесами - это, например, покупка работающего производства с целью проникновения на новые рынки, - говорит юрист Аделина Серова. - Например, крупная торговая компания покупает производство, гарантируя ему и поставку сырья, и продажу готовой продукции. В этом случае предметом покупки становятся не столько площади и станки, сколько авторитет и знание рынка сотрудниками предприятия.
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Понятно, что в таком случае происходит не только смена собственника: у предприятия появляются новые перспективы, связанные с финансовыми и административными возможностями покупателя.

Правда, бывают и обратные случаи, когда покупатель просто платит за то, чтобы на рынке было меньше конкурентов. Тогда после сделки чаше всего купленная компания закрывается со всеми вытекающими последствиями для персонала.

Сделка купли-продажи готового бизнеса должна быть юридически чистой. Более того, желательно, чтобы выставленный на продажу бизнес оценили различные специалисты.

- Это как в кабинете врача: ничего нельзя скрывать, иначе прописанное лечение может не помочь, а навредить, - предупреждает Юрий Павлов.

Прямая речь

Лазарь Циферблат, директор по развитию, бизнес-консультант:

- Покупка готового бизнеса гораздо выгоднее, чем создание нового предприятия с нуля. По статистике, до 90 процентов вновь создаваемых компаний разоряются в первые два-три года жизни. В малом бизнесе этот срок еще короче. Тех, кто разоряется после покупки готового бизнеса, в разы меньше - примерно 15 процентов. Происходит это еще и потому, что зачастую покупатель либо нанимает продавца, либо применяет такую схему расчета, при которой бывший хозяин еще некоторое время сопровождает работу компании, получая определенный процент с его прибыли.

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