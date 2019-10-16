В Татарстане предложили водить будущих водителей в морги

Устраивать слушателям автошкол экскурсии в больницы и морги предложил депутат Госсовета Татарстана Дмитрий Самаренкин.

- Есть предложение сделать обязательным посещение больниц и моргов для людей, получающих права. Чтобы они увидели, какое количество жертв порождают ДТП, и понимали, что садясь за руль, они фактически берут в руки смертоносное оружие, могут лишить жизни и себя, и окружающих, - сказал Самаренкин на заседании парламентского комитета по бюджету, налогам и финансам.

Члены комитета поддержали предложение, пишет РИА Новости, однако отметили, что реализовать его будет проблематично. Заместитель председателя Госсовета РТ Юрий Камалтынов предложил альтернативу: показывать в автошколах фото- и видеоподборки аварий.

Инициатива будет доработана и в виде законопроекта представлена на обсуждение Госсовета.