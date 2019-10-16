Из колонии под Красноярском сбежал осужденный за убийство

Вчера в Красноярском крае в колонии-поселении ЛИУ-37 в Сосновоборске в ходе вечерней проверки обнаружили отсутствие осужденного 1994 года рождения. Он отбывал срок за убийство и неправомерное завладение автомобилем без цели хищения.

Об этом говорится в сообщении регионального ГУФСИН России. Там же указываются приметы пропавшего - рост 168 см, худощавого телосложения, короткие русые волосы. Указывают и особую примету - на предплечье левой руки келоидный шрам длинной 3,5 см шириной 1 см.

Сейчас сотрудниками ГУФСИН совместно с другими правоохранительными органами проводятся оперативно-розыскные мероприятия.

Всем, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении осужденного, просьба сообщить по телефонам: 8(391) 223-09-31, 8(391) 267-85-65, 8-923-579-04-57.