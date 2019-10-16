Как новосибирский школьник открыл кофейню

Не так давно новосибирцу Михаилу Данилину исполнилось 18, однако он уже больше года имеет статус предпринимателя. Свое дело, небольшую точку с кофе навынос, открыл еще школьником. Первоначальный капитал составили собственные сбережения и "инвестиции" подруги с учительницей, и кофейня окупилась за несколько месяцев. А два месяца назад первокурсник Данилин открыл уже вторую точку.

- Давайте я сначала вам кофе сварю, вот увидите, у нас в сто раз вкуснее, чем в... - тут Михаил называет популярную сеть кондитерских. - Все потому, что машина профессиональная. В кондитерских, даже в некоторых кофейнях ставят простой автомат: нажал кнопку - и он сам наливает что хочет. Кто хоть немного в особенностях этого напитка понимает, никогда такой кофе пить не станет. У нас же двухрожковая кофемашина, здесь все настраивается вручную: от степени помола до количества молока.

Управляет таким аппаратом профессиональный бариста, его начинающий бизнесмен переманил у конкурентов. Собеседования 18-летний работодатель проводит сам: недавно выбрал лучшего из двух десятков претендентов. Второй бариста потребовался в новый киоск - теперь у Данилина, можно сказать, сеть.

Второй киоск заметно современнее, но расположен, как и первый, у школы - это особая фишка, собственная бизнес-идея Данилина. Новая точка также работает в режиме "кофе на вынос", только формат у него fix price - любой кофе 100 рублей. Цена невысокая, за стакан капучино даже из-под безыскусного автомата в Новосибирске обычно просят на 20-50 рублей больше.

- Все началось на перемене перед уроком английского: сидели, болтали, и одноклассница вздохнула: кофе бы сейчас. Проблема известна всей школе: в столовке продавать кофе нельзя, в округе его нет, а чтобы добежать до ближайшей кофейни, даже большой перемены не хватит.

На создание кофейни потребовалось 108 тысяч рублей

Об идее открыть кофейню в школе старшеклассник рассказал учительнице экономики, она подсказала, что кофе в школе продавать запрещено, СанПиН не дает. Нужно придумать что-то другое. Так появился проект школьного милк-шейк-бара: молочные коктейли и сэндвичи школьникам пока никто не запрещал. Для составления проекта Михаил привлек подругу, с которой вместе ходили на курсы предпринимательства.

- Мы твердо решили за лето решить все организационные вопросы и к началу учебного года открыть наш школьный бар. И начались походы в мэрию - несколько месяцев я обивал там пороги. В конце концов уже в августе, когда мы пришли туда с учительницей, нам сказали: зачем вы ходите, ничего не выйдет у вас.

К 1 сентября одиннадцатиклассник Данилин бизнесменом так и не стал. Но не успел Михаил опустить руки, как на помощь пришел случай: в первый же день учебы они с одноклассницей и почти бизнес-партнером Маргаритой заметили, что киоск, который годами торговал у школьной калитки хлебом, закрылся. Поняли - это идеальный вариант: киоск не относится к школе, поэтому здесь спокойно можно угощать однокашников хоть кофе, хоть сэндвичами.

Владелицей торговой точки оказалась пожилая женщина. Выслушав школьников, она согласилась продать недвижимость, и Михаил уверенно назвал только что придуманную сумму: 28 тысяч рублей - ровно столько лежало в его копилке. Пенсионерка не возражала, но когда приехали оформлять необходимые справки, старушка вдруг назвала новую цену: 40 тысяч рублей.

- Целая история, чтобы купить небольшой киоск, но трудности ведь только закаляют, правда? - задается риторическим вопросом молодой бизнесмен. - Конечно, проще всего заказывать какую-нибудь ерунду из Китая и продавать ее здесь в два раза дороже. Но для меня предпринимательство - это история не просто про деньги, это возможность создать что-то свое, что будет приносить пользу и существовать, может быть, уже отдельно от тебя.

На создание первой кофейни потребовалось в общей сложности 108 тысяч: по 40 тысяч вложили Марго и учительница экономики, став полноправными партнерами. К настоящему моменту Михаил уже выкупил долю бывшей одноклассницы и уверенно называет бизнес своим.

- Без опыта в бизнесе никуда, даже образование не так важно, - отмечает Михаил Данилин. - Вот я студент факультета экономики НГУ, но реальному предпринимательству ни в одном университете у нас не учат. За океаном вроде бы есть такие программы, а у нас, к сожалению, голая теория, да и ту читают люди, которые никогда своего дела не вели.

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Разбор полетов

Весь процесс обустройства своих кофеен юный предприниматель снимал на видео, которое набирает просмотры на созданном новосибирцем канале.

Ролики наглядно показывают, с чего начинался бизнес, как действовать в той или иной ситуации, сколько требуется вложений, каков порядок заработка, словом, курс молодого бойца.

Может быть, этот опыт поможет тем, кто тоже хочет заниматься собственным делом.