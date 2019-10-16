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16.10.2019 23:07
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Минрироды может полностью запретить охоту в Якутии и Красноярском крае

Текст: Елена Березина
Минприроды призвало Красноярский край и Якутию принять меры по защите дикого северного оленя вплоть до полного запрета на охоту. Министерство проанализировало неблагополучную ситуацию, сложившуюся с состоянием популяции дикого северного оленя, обитающего в этих регионах.

"Данные свидетельствуют о многолетней рецессии вида. Так, численность Таймырской популяции дикого северного оленя сократилась практически в два раза (до 400-450 тыс. особей) в сравнении с уровнем 2000 года (около 1 млн оленей)", - говорится в сообщении пресс-службы минприроды.

Фото: Кирилл Кухмарь/ ТАСС
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Подобная ситуация наблюдалась в Якутии со 140-тысячным поголовьем Яно-Индигирской популяции в 1980-е годы и последующим практически полным уничтожением. Сейчас насчитывается менее 2 тысяч оленей. Основными причинами снижения численности профильные эксперты назвали хищническое использование ресурсов, браконьерство, высокую численность волка и практически круглогодичный промышленный отстрел. Одной из причин резкого падения численности Таймырской популяции является добыча самок дикого северного оленя в период миграции. Кроме того, в последние годы на Таймыре наблюдается увеличение случаев массовой срезки пантов у оленей, которые приводят к болевому шоку и последующей гибели.

"Ситуация требует срочного принятия комплексных мер по сохранению и устойчивому воспроизводству этого вида животных. В соответствии с федеральным законом полномочия по сохранению и использованию охотничьих ресурсов и среды их обитания возложены на регионы. В зоне своей ответственности прошу рассмотреть возможность введения запрета на добычу дикого северного оленя в районах, по территориям которых этот вид совершает сезонные миграции", - подчеркнуто в обращении замглавы минприроды Елены Пановой к главам регионов.

Экономика Отрасли Ресурсы Общество Природа Правительство Минприроды Филиалы РГ Восточная Сибирь Филиалы РГ Дальний Восток СФО Красноярский край ДФО Якутия
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