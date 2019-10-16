На Алтае обнаружили древнюю металлургическую печь

Томские археологи во время экспедиции обнаружили древний железоплавильный центр на реке Куяхтанар в Республике Алтай. Это единственная сыродутная печь кош-агачского типа в мире, в которой идеально сохранились все конструктивные элементы.

Этом способствовали особенности местности: печку "законсервировали" речные отложения. По данным ученых, подобные печи в свое время были самыми крупными железоплавильными сооружениями Азии.

- Общая длина объекта составляет более 10 метров, а на его сооружение ушло около 1500 кг глины и 1200 кг камня. - сообщает Газета.ru. - На плавку одной тонны железа у древних людей уходило несколько тонн железной руды и древесного угля. Это было очень высоким показателем производительности в те времена - можно было изготовить сразу 500 мечей.

Исследователи установили, что сырье для железоплавильного центра привозили из Рудного Лога. Он находится в горах на границе с Монголией, в 70 километрах от древнего производства. Радиоуглеродный анализ показал, что плавильный комплекс был сооружен в 4-5 веках нашей эры.

Ученые намерены выяснить, для чего на Алтае создали мощный железоделательный центра и почему он исчез через четыре столетия. Ведь подобные сооружения появились в совершенно других регионах.