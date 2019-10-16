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16.10.2019 10:52
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

От перемены мест сумма не изменится

Новосибирские ветераны труда, уехав из области, не потеряют денежную выплату
Текст: Наталья Решетникова (Новосибирск)
Российская газета - Неделя - Сибирь № 233(7991)
Ветераны труда Новосибирской области, переехав в другой регион страны, сохранят право на ежемесячную денежную выплату - в региональном заксобрании в первом чтении приняли соответствующий законопроект. Как утверждают депутаты, это первая подобная инициатива в стране.

В текущем году с похожим предложением выступали депутаты Государственной Думы. Там подготовили законопроект о том, что ветераны труда, которые заслужили это звание, что называется, потом и кровью, должны сохранять все льготы, свободно перемещаясь по стране. Иначе возникает некрасивая ситуация: допустим, в родном регионе труженику гарантируют поддержку, а стоит ему оказаться в соседней области - местные власти уже ставят его заслуги под сомнение, и могут и не подтвердить почетный статус.

На уровне федерации эта уравнивающая ветеранов инициатива пока не принята. Зато в Новосибирской области законодательство уже начали корректировать - тем более что обращения ветеранов труда, связанные как раз с сохранением льгот при переезде, в заксобрание поступали сотнями.

Фото: Марина Волосевич
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Ежемесячные выплаты ветеранам гарантирует областной закон "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих в Новосибирской области". Ранее при переезде в другой регион эта мера соцподдержки переставала действовать. Инициатива оставить за ветеранами право на ежемесячную денежную выплату принадлежит прокурору области, ее поддержал губернатор региона.

- Сессия Законодательного собрания посчитала правильным оставить за нашими уважаемыми ветеранами право на заработанные льготы при переезде в другой регион. Думаю, что это хороший пример для наших коллег из других регионов, - отметил председатель комитета заксобрания по социальной политике, здравоохранению, охране труда и занятости населения Игорь Гришунин.

Сейчас в Новосибирской области проживает 212 тысяч ветеранов труда. Ежемесячная выплата, о которой идет речь, - 372 рубля 79 копеек. Депутаты отмечают, что дополнительной нагрузки на бюджет не будет, так как все суммы уже заложены. "Не будет и экономии, - подчеркнул Игорь Гришунин. - Но это не тот случай, когда следует экономить".

Изменения в региональный закон вступят в силу с 1 января 2020 года. Важно и то, что ветеранам труда Новосибирской области, которым до первого января 2020 года были (или будут) прекращены ежемесячные выплаты в связи со сменой места жительства, будут вновь ее выплачивать начиная с месяца подачи соответствующего заявления.

Справка "РГ"

Звание "Ветеран труда Новосибирской области" присваивается женщинам, имеющим стаж работы не менее 35 лет, из которых минимум пятнадцати лет составляет работа на территории данного региона. Для мужчин эти же показатели - сорок и двадцать лет соответственно.

Общество Соцсфера Соцзащита Филиалы РГ Сибирь СФО Новосибирская область
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