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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Ни дома, ни денег

В Красноярском крае молодые семьи остались без обещанного местными властями жилья
Текст: Надежда Столярчук
Российская газета - Неделя - Восточная Сибирь № 233(7991)
В Балахтинском районе Красноярского края разгорается скандал. Несколько лет назад местные власти пообещали обеспечить молодежь благоустроенным жильем. Мол, все для вас - только приезжайте к нам в село, обживайтесь и работайте.Под благое начинание из краевого бюджета региональный минсельхоз перевел району немалую сумму - 20 миллионов рублей. Однако итог оказался неутешительным: дома так и не построены, а деньги попросту испарились.
Фото: Вячеслав Щеглов Фото: Вячеслав Щеглов
Фото: Вячеслав Щеглов

"Ваше жилье уже сдано"

- Словами не передать, как мы ждали новоселья... А теперь что? Сами видите: жить здесь нельзя, у дома только стены да крыша. Да и те сделаны тяп-ляп - из самых дешевых материалов. Фундамента нет, блоки уложены неровно, кругом щели. А сейчас строительство вообще встало, рабочих на объекте давно уже нет, - рассказывает 30-летняя жительница поселка Тюльково Мария Безъязыкова. - Я терпела-терпела, потом все же решила узнать, в чем дело. Когда наш дом достроят? А в ответ: "По документам, ваше жилье было полностью сдано еще в 2017 году". Я просто дар речи потеряла...

В краевую государственную программу "Жилье для молодых сельских специалистов" Мария с мужем вступили в 2016 году. До этого семья жила у родителей Михаила. Но родилась дочь, и места стало откровенно не хватать. Мария сидела в декрете, супруг трудился наемным рабочим в одном из местных крестьянско-фермерских хозяйств. Словом, накопить на покупку квартиры самим не представлялось возможным.

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- Тогда мы пришли в администрацию Балахтинского района и спросили, есть ли какая-нибудь программа, по которой мы могли бы рассчитывать на жилье. Посоветовали эту. Мы, конечно, сразу согласились, потому что предложение было очень хорошим: дом передавался нам на условиях соцнайма, а полностью в нашу собственность переходил через пять лет, которые мы должны были, никуда не уезжая, отработать здесь, в Тюльково. Еще одно условие - выплатить в течение этого срока 10 процентов от стоимости жилья - нас тоже устроило. Сумма показалась небольшой, всего 180 тысяч рублей. "Потянем!" - решили мы с Мишей.

Не построили, но оплатили

Безъязыковы быстро собрали все необходимые документы, сами выбрали место под будущее "родовое гнездо" и стали ждать обещанного новоселья. Поначалу, говорит Мария, все шло хорошо. Дом рос на глазах. По словам строителей, собирали его из специальных быстровозводимых конструкций, так что сдача "под ключ" планировалась всего через полгода после начала строительства. Параллельно такие же дома возводились и в райцентре Балахте, где также хватало молодежи, мечтающей о собственном недорогом жилье.

Фото: Алена Ларина/РГ
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Однако через некоторое время стройка заглохла - рабочие попросту перестали появляться на объекте. Отчаявшись добиться ответа у местных властей, Безъязыковы обратились с жалобой к депутату Законодательного собрания Красноярского края Илье Зайцеву. Парламентарий направил запрос в прокуратуру. Проверка, проведенная сотрудниками надзорного органа, выявила удивительные вещи.

- Муниципальный контракт на выполнение работ по возведению жилья был заключен между Управлением имуществом, землепользования и землеустройства и ООО "СтройМонтажИнвест". Дома должны были построить до 1 ноября 2017 года. Однако проверка показала: до настоящего времени жилье в эксплуатацию не введено, строительная готовность объектов варьируется от 50 до 90 процентов. Вместе с тем контракт оплачен в полном объеме, по каждому из домов подписаны акты приемки выполненных работ, - сообщил "РГ" заместитель прокурора Балахтинского района Дмитрий Маркграф.

По его словам, как такое произошло, могла бы объяснить чиновница, курирующая балахтинское Управление имуществом, землепользования и землеустройства, - именно она подписывала акт приемки. Но от любых комментариев представительница власти (кстати, находящаяся сейчас под следствием по еще одному уголовному делу) отказалась. Собранные прокуратурой материалы были переданы в министерство сельского хозяйства региона и полицию.

Просто ждите

Всего власти обещали молодым балахтинцам возвести шесть домов, каждый на две семьи. Сейчас на участках - непролазная грязь и груды мусора. Недостроенные здания уже стали ветшать и разрушаться. Дорог и прочей инфраструктуры рядом тоже не видно. А строителей - и след простыл. Нет здесь и будущих хозяев "новостроек". Общаться с корреспондентом "РГ" согласилась лишь Мария. Остальные отказались - боятся.

- Нам намекнули, что если будем раздувать эту историю, вообще ничего не получим - вычеркнут из списков на жилье. Хотя и так уже никто не верит, что мы что-то получим, - признался на условиях анонимности один из участников программы.

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Между тем глава района Леонид Старцев ничего драматичного в сложившейся ситуации не видит:

- Просто попался недобросовестный подрядчик, вот и все. Мы расторгли с ним контракт и обратились в арбитражный суд, чтобы взыскать всю сумму за невыполненные работы.

На вопрос, что же делать людям, отчаявшимся вселиться в обещанные дома, был дан ответ: "Ждать".

Прямая речь

Вячеслав Матушкин, начальник отдела развития сельских территорий министерства сельского хозяйства Красноярского края:

- Мы в обязательном порядке проводим проверку целевого использования средств на строительство муниципального жилья. Для этого местные власти не позднее чем через два года после получения субсидий должны представить все необходимые документы, в том числе справку регистрации права собственности, о том, что дома построены и люди в них живут. Насколько я знаю, деньги Балахтинскому району были перечислены осенью 2017 года, значит, срок истекает уже скоро.

В случае, если администрация района не сможет подтвердить выполнение взятых на себя обязательств, она обязана вернуть средства в полном объеме. И достраивать дома для молодых специалистов будет уже за свой счет.

Между тем

Как сообщили "РГ" в ГУ МВД России по Красноярскому краю, по выявленным в Балахтинском районе фактам возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ - "Мошенничество в особо крупном размере". Идет следствие.

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