В среду Владимир Путин провел очередное совещание по ликвидации последствий паводков в Иркутской области и на Дальнем Востоке. Президент призвал чиновников помогать людям "с душой и с сердцем", ведь они попали в беду. Он предупредил, что если нет внутреннего настроя на индивидуальную работу с каждым человеком, то эти чиновники могут "заняться другой работой". Сам президент в ходе совещания уточнял каждую цифру, поправлял докладчиков.

В начале совещания Владимир Путин признал, что в ходе ликвидации последствий наводнения немало уже сделано, но его встречи с людьми говорят о том, что проблемы сохраняются. Отдельно президент выразил надежду, что больше не будет сбоев с получением денег пострадавшими, когда "средства пришли, но до исполнителей либо до граждан, которые имеют право на получение тех или иных пособий, эти деньги не доходят".

Острый вопрос - обеспечение населения жильем. Уже сейчас понятно, что все пять тысяч домов не могут быть построены до холодов, сказал президент. Поэтому нужно понять, как будет организована жизнь людей. "Это немало людей, которые должны будут жить во временном жилище. А вопросы, связанные с "социалкой" - больницы, поликлиники, детские сады, школы, - как это все будет работать?", - обозначил Путин проблемные вопросы.

Он также призвал решить все проблемы, связанные с энергетикой и провести без сбоев отопительный сезон в пострадавших от паводков районах Иркутской области и Дальнего Востока. Кроме того, президент потребовал "не забывать и о представителях малого и среднего бизнеса, а также о возмещении ущерба личным подсобным хозяйствам, гражданам, которые потеряли свои огороды, приусадебные участки".

Первым докладчиком стал вице-премьер РФ Виталий Мутко. Он рассказал президенту, что системы жизнеобеспечения в пострадавшей от паводка Иркутской области полностью восстановлены. По его словам, также запущен весь городской транспорт, закуплены дополнительные автобусы. Мутко доложил, что правительство России завершило основные выплаты пострадавшим от наводнения в Иркутской области - всего выплачено 2,58 млрд рублей. "Это практически все ресурсы, которые мы направили, они доведены до граждан" - сообщил он.

Президент рассчитывает, что больше не будет сбоев с получением денег пострадавшими

Путин в свою очередь попросил Мутко и губернатора Иркутской области Сергея Левченко объяснить, почему людям в регионе выдано лишь 50% свидетельств на проведение капремонта после паводка. Вице-премьер рассказал, что в основном люди хотят делать капремонт самостоятельно. Он добавил, что многие из пострадавших ждали повторного обследования их жилья после второй волны паводка и поэтому не оставляли заявки на капремонт.

"Нет, ну 82% от общего количества все-таки подали эти заявления, но выдано всего 1362 свидетельства на проведение капремонта. Это всего 50% от общего количества", - обратил Путин внимание вице-премьера на статистику, а потом отдельно обратился к Левченко. "Сергей Георгиевич, почему так мало?" - спросил президент. Мутко согласился, что это очень низкий процент. "По капремонту, конечно, надо честно сказать, что мы очень слабо работаем", - сказал он. В свою очередь, Левченко рассказал, что часть людей не согласны с капремонтом и хотят добиться сноса домов и получения нового жилья. По его словам, таких семей 600. Они ждут повторного обследования жилья.

Заслушивая доклады губернаторов пострадавших от наводнения регионов (Иркутская, Амурская области, Приморский, Хабаровский края, Еврейская автономная область), Путин снова и снова призывал глав регионов и федеральных министров к человеческому подходу к каждому пострадавшему.

В частности, Путин обратил внимание участников совещания, что на некоторые обращения жителей пострадавших районов чиновники ответили отказом. "Они не обращались бы к нам, если бы у них все было, как в народе говорят, в шоколаде. Это значит, что у людей есть проблемы", - заметил президент. Он добавил, что даже если обращения граждан не имеют права на поддержку с точки зрения действующего закона, нужно подойти к вопросу неформально. Путин поручил отработать эти обращения "так, как положено в таких государственных структурах, которые с душой относятся к людям".

По итогам совещания Путин потребовал не откладывать работу по ликвидации последствий наводнений в долгий ящик, не оглядываясь на приближающиеся праздники. "Мы представляем себе весь фронт работ. Он достаточно большой, и этот фронт должен быть развернут как можно быстрее, разумеется, в соответствии с климатическими условиями", - подчеркнул Путин. Он призвал не бросать денег на ветер, "каждый рубль должен пойти на благо людей". "Ситуация должна быть лучше, может быть лучше и обязательно будет лучше", - заключил Путин и пообещал лично еще раз проверить, как выполняются работы.