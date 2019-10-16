Работы на Монументе Славы в Новосибирске завершат до конца недели

Выездное совещание на территории мемориального комплекса "Монумент Славы" состоялось по инициативе губернатора Новосибирской области Андрея Травникова. Глава региона подчеркнул, что выделенные на реконструкцию объекта средства необходимо использовать максимально эффективно.

- Основные работы, в частности укладку плитки, надо успеть завершить на этой неделе. В целом темпы достаточно высокие, особенно учитывая тот факт, что объемы работ, как и финансирование, пришлось увеличивать, - пояснил Андрей Травников.

На устройство покрытий на территории мемориального комплекса дополнительно были выделены 24,7 миллиона рублей из областного бюджета. В 2020 году на реконструкцию объекта из казны региона предполагается направить примерно такую же сумму. 70 процентов работ уже выполнено.

Монумент Славы реконструируют к 75-летнему юбилею Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Работы ведутся с участием средств областного бюджета в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда" и государственной программы "Культура Новосибирской области". Проект реализуется на условиях софинансирования из федерального, регионального и муниципального бюджетов.

Контракт стоимостью 113,77 миллиона рублей включает демонтаж существующих и устройство новых покрытий, водоотводного лотка, лестничных спусков, пандусов, установку скамеек, урн, организацию велопарковки, ремонт наружного освещения, озеленение территории. Также в рамках программы "Культура Новосибирской области", курируемой министерством культуры Новосибирской области, из средств областного бюджета на сумму 64,64 миллиона рублей заключен контракт на монтаж сети электроснабжения стационарного поста оповещения, системы звукового обеспечения, сети художественного освещения и другие работы. На территории появится комплекс технических систем безопасности, будет реконструирована общая сеть освещения. Для маломобильных новосибирцев предусмотрены тактильные дорожки и пандусы. Будут оборудованы и стойки с кнопками экстренного вызова для подачи сигнала в Систему-112.

Справка

Проект реконструкции мемориала стал победителем рейтингового голосования по выбору общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве в 2019 году.