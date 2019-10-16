Тулун и Нижнеудинск должны войти в федеральную программу расселения

Дома Тулуна и Нижнеудинска, которые не попадают в зону подтопления, но находятся в крайне неудовлетворительном состоянии, должны войти в федеральную программу расселения аварийного фонда.

Об этом во время визита в Тулун заявил вице-премьер РФ Виталий Мутко.

Напомним, программа предполагает расселение жилья, которое поставлено на учет до 1 января 2017 года. Программа рассчитана до 2024 года.

- Масштаб наводнения в Иркутской области, конечно, очень серьезный: 135 населенных пунктов оказались в зоне подтопления. Но очень много вопросов по жилью, которое не входит в зону подтопления. В Тулуне старый жилой фонд, есть целые районы, где высокий уровень грунтовых вод. Здесь нужен ряд решений. Ни Тулун, ни Нижнеудинск вообще не имеют никакой ливневой канализации, водоотведения, любой дождь и в подвалах стоит вода. В следующем году мы сделаем обследование города и особенно районов вокзала, улицы Совхозной, все что вокруг железной дороги. Найдем решение по водоотведению. И второе, Тулун и Нижнеудинск должны войти в федеральную программу по переселению из аварийного жилья. Я думаю в рамках этой программы мы выделим отдельную под данные муниципалитеты, - сказал Виталий Мутко.

Вместе с Губернатором Сергеем Левченко Виталий Мутко посетил строительные площадки в Тулуне, где приступили к возведению жилья для пострадавших от паводков.

- До нового года мы должны построить три блока по 24 квартиры и заложить фундаменты еще под девять домов в микрорайоне Угольщиков для того, чтобы можно было продолжать строительный процесс зимой. В микрорайоне Березовая роща мы планируем до нового года возвести 50 домов, там работают четыре подрядчика, - сообщил Сергей Левченко.

- В целом, могу сказать, что серьезная работа проделана, но пока темпы строительства не очень высокие. Здесь есть объективные причины, связанные с проектированием, подготовкой земельных участков. Всегда нулевой цикл менее заметен, но все равно мы должны ускоряться. Самое главное, участки размежеваны. Кроме того, у тех, кто хочет самостоятельно строить дома, такая возможность есть, - сказал Виталий Мутко.

Напомним, в сентябре для ускорения процесса выделения земельных участков под индивидуальное строительство Правительство региона внесло изменения в областное законодательство, которые позволяют выделять земельные участки пострадавшим от паводка без проведения аукциона.

- Естественно, мэр Тулуна должен уже думать о дальнейшем развитии строящихся районов, в том числе начинать улучшать дорожную инфраструктуру, прорабатывать вопрос с запуском общественного транспорта. Кроме того, до сих пор у людей очень много личных индивидуальных вопросов остается. Негоже, когда представители Правительство РФ или Президент должны приезжать и решать элементарные вопросы, например, как помочь с дровами или устроить ребенка в образовательное учреждение. Для этого есть мэры, муниципалитеты и депутаты, - сказал Виталий Мутко.

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