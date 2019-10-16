Ученые озвучили неожиданные последствия глобального потепления

Сибирские ученые предположили, что прогнозируемые изменения климата могут привести к росту лесов на планете.

Ученые Сибирского федерального университета совместно с коллегами из Германии, Канады и Китая провели испытания модели роста деревьев. Методика анализа влияния климатических факторов на растения была предложена в середине 80-х годов 20 века сибирскими дендрологами Евгением Вагановым и Александром Шашкиным, а впоследствии модифицирована специалистами университета. Результаты исследований опубликованы в журнале Dendrochronologia.

Специалисты считают, что прирост деревьев в толщину связан с изменениями климатических условий. Если температура и влажность воздуха растет, то и растения становятся шире.

Разработанная учеными модель позволит прогнозировать состояния лесного покрова на территориях со сложным ландшафтом.