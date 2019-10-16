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16.10.2019 15:48
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

В Красноярске установили рояль имени Хворостовского

Текст: Антон Валагин
Фото: Аэропорт Красноярска Фото: Аэропорт Красноярска
Фото: Аэропорт Красноярска

Белый рояль появился в главном холле международного аэропорта Красноярска. Инструмент установили в день рождения Дмитрия Хворостовского, чье имя носит воздушная гавань.

Фото: iStock
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"После общественных обсуждений мы пришли к решению, что рояль станет отличным интерактивным объектом: он служит напоминанием становления Дмитрия Александровича как артиста, ведь именно с игры на фортепиано началось его знакомство с музыкой", - рассказали в пресс-службе аэропорта. Там уточнили, что сыграть на рояле может любой желающий, если он владеет инструментом и готов соблюдать правило его использования.

Уроженец Красноярска Дмитрий Хворостовский - российский оперный певец (баритон), выступавший на лучшим мировых площадках. Дмитрий Александрович - лауреат многих российских и международных музыкальных премия, в том числе "Грэмми" (посмертно). Хворостовский умер 22 ноября 2017 года в Лондоне после тяжелой болезни.

Международный аэропорт Красноярска может принимать воздушные суда любого класса и занимает 15-е место в России по пассажиропотоку (2,58 миллиона человек в 2018 году). В 2017 году введено в эксплуатацию новое здание аэровокзала, способное обслуживать до пяти миллионов пассажиров в год. Имя Хворостовского аэропорт носит с с 31 мая 2019 года.

Культура Музыка Экономика Транспорт Авиатранспорт Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Красноярский край Красноярск Персона: Дмитрий Хворостовский
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