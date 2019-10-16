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16.10.2019 10:24
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

"Хочу наслаждаться жизнью!"

В Новосибирске впервые прошел конкурс дефиле "Серебряный подиум"
Текст: Нина Рузанова (Новосибирск)
Российская газета - Неделя - Сибирь № 233(7991)
Девять красавиц (младшей - 57, старшей 65 лет) расправили плечи и продемонстрировали жюри по три наряда - от народного костюма до озорных "стиляжьих" юбок. Зрителей на необычный показ в Городской центр истории новосибирской книги пришло столько, что многим не хватило стульев - так что аплодировали и кричали "Браво!" стоя.
На пенсии они поймали новую волну - и вышли на подиум. Фото: Татьяна Кравченко На пенсии они поймали новую волну - и вышли на подиум. Фото: Татьяна Кравченко
На пенсии они поймали новую волну - и вышли на подиум. Фото: Татьяна Кравченко

- Страшно! - призналась перед конкурсом самая взрослая участница Людмила Сизикова. - Вышли из зоны комфорта - в буквальном смысле.

Людмила впервые перед публикой - всю жизнь отработала экономистом. А на пенсии поймала новую волну. Сменила жилье - переехала из города поближе в природе. Начала писать картины маслом - раньше и в мыслях не было. Шитье, рукоделие, а вот теперь еще и показы: страшно, но так завораживает, такие эмоции. На репетициях "серебряные" модели хихикают как школьницы, а на самом выходе - зажигают изо всех сил. Дамы такого возраста не привыкли что-то делать спустя рукава.

Фото: Администрация Костромской области
Первый "детсад" для пенсионеров открылся в Костроме

- Карьеру моделей начать не хотите? - спрашиваю. - Сейчас много говорят о трудоустройстве пенсионеров...

- Работать? Ни за что! Я хочу наслаждаться жизнью! - обрывает меня 64-летняя Екатерина Краус. - Это золотое время, и тратить его на "обязаловку" просто нельзя - нужно делать что хочется. У меня ни одной свободной минуты, и клуб, и шитье, и танцы - зумба, например!

Именно Екатерина, самостоятельно изготовившая не только наряды, но и украшения для показа, и стала победительницей необычного конкурса. Так наслаждалась процессом, что не оставила равнодушным жюри - кстати, там были не только профессиональные стилисты, разбирающиеся в технике дефиле, но и мужчины-дилетанты, которых пригласили оценивать именно яркость и артистичность моделей.

Вместе с моделями в показе участвовала и создатель народных костюмов - Наталия Матвиенко: она снабдила сарафанами всех, кроме Екатерины Краус.

Кстати

Организаторами праздника стал клуб "Пенсионеры - online". Одноименный интернет-портал давно известен не только в Новосибирске, но и за пределами Сибири, а пару лет назад появился и клуб, где "ловят кайф" от жизни десятки людей золотого возраста. Как рассказала координатор Любовь Зубарева, идея такого дефиле зародилась у нее несколько лет назад - и, судя по успеху конкурса, он станет традиционным.

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