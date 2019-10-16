В Приангарье обсудили сотрудничество с Республикой Беларусь

Четвертое заседание рабочей группы по сотрудничеству Иркутской области и Республики Беларусь состоялось сегодня в правительстве региона

Как отметил в приветственном слове первый заместитель губернатора Иркутской области Владимир Дорофеев, на протяжении многих лет Республика Беларусь остается одним из ведущих партнеров в торгово-экономическом сотрудничестве Иркутской области со странами СНГ и занимает второе место среди стран Содружества по объему внешнеторгового оборота.

- Сегодня мы собрались, чтобы подвести итоги развития взаимодействия в рамках подписанных соглашений с Правительством Республики Беларусь и Брестским областным исполнительным комитетом за прошедший год, наметить перспективы дальнейшего сотрудничества, - сказал Владимир Дорофеев.

- Мы по-прежнему уделяем большое внимание развитию сотрудничества на межрегиональном уровне, - отметил председатель Брестского областного исполнительного комитета Анатолий Лис. - Приятно отметить, что торгово-экономическое сотрудничество с Иркутской областью имеет позитивную динамику. В текущем году увеличены поставки грузовых автомобилей, красок и лаков, прицепов и полуприцепов. В Иркутске открыты магазины, где представлена продукция ведущих белорусских производителей продуктов питания и товаров легкой промышленности.

Как отметила начальник управления внешнеэкономических связей и межрегионального сотрудничества минэкономразвития Иркутской области Галина Пузыня, между заседаниями рабочей группы, с ноября прошлого года было сделано многое. Есть положительные результаты - прежде всего, в росте объемов взаимной торговли. За восемь месяцев 2019 года товарооборот Иркутской области с Республикой Беларусь составил 118,6 миллиона долларов США, уже превысив показатели 2018 года и увеличившись на 77 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.Активно развивается сотрудничество между Иркутской областью и Республикой Беларусь в области культуры, спорта, образования и туризма.

Участники рабочей встречи обсудили сотрудничество в разных сферах, в том числе в сельском хозяйстве.

Также руководитель отделения Посольства Республики Беларусь в Красноярске Виктор Щетько вручил медаль "100 лет дипломатической службы Республики Беларусь" заместителю председателя Иркутской городской общественной организации "Белорусский клуб Кривичи" Олегу Рудакову.

Подготовлено ООО "АиФ в Восточной Сибири"