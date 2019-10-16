В Алтайском крае начало работу предприятие, которое станет якорным для территории опережающего социально-экономического развития "Заринск". В строительство современного кожевенного завода вложено 2,1 миллиарда рублей. Это первый кожзавод, построенный в России.

Его строительство получило государственную поддержку на уровне Минпромторга России, Фонда развития моногородов и федеральной корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства. Проект считается стратегическим для развития кожевенной отрасли в частности и легкой промышленности России в целом, заявил на торжественном открытии статс-секретарь - заместитель министра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов.

- Новое предприятие будет экспортоориентированным на крупнейшие рынки Китая, Индонезии, Индии и других стран, расположенных на востоке, - подчеркнул Евтухов. - Самое главное сейчас - обеспечить сырьем новый завод. По сути дела мы начинаем переход в сельском хозяйстве к безотходному производству - все шкуры скота, которые можно получить в рамках развития мясного и молочного животноводства в СФО, пойдут на переработку в Заринске.

Выбор Алтайского края для размещения нового предприятия инвесторы объясняют несколькими причинами, в частности открытостью и заинтересованностью в сотрудничестве со стороны региональных властей и наличием удобной площадки под строительство. Завод "Русская кожа Алтай" организационно входит в группу компаний "Русская кожа" (Рязань). Он был построен за два с небольшим года. Проектная мощность составляет 600 тонн сырых шкур в месяц. Расчетный объем выпуска кожевенных материалов - 100 000 квадратных метров в месяц.

Предполагается, что на заводе будут трудиться две сотни квалифицированных рабочих. Власти региона надеются, что запуск кожевенного производства создаст возможности для открытия в Заринске предприятий, использующих новую продукцию для дальнейшей обработки - пошива обуви и одежды, а также изготовления мебели. Для Заринска, где до последнего времени градообразующим предприятием считался завод про производству коксующего угля, это очень важный момент. В самом молодом городе Алтайского края имеется свободная рабочая сила.

По словам губернатора Алтайского края Виктора Томенко, край и Фонд развития моногородов РФ софинансировали строительство инфраструктуры, в частности подъездной дороги, открытой в прошлом году. А затем фонд предоставил льготный заем в 640 миллионов рублей для реализации проекта кожевенного завода. "Со стороны регионального правительства ему будут оказываться особое внимание, сопровождение и чуткий отклик на возможные проблемы, которые жизнь будет время от времени ставить перед всеми нами", - отметил он.