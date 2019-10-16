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16.10.2019 08:45
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Каспийская флотилия вышла в море на контрольные стрельбы

Текст: Николай Грищенко
Фото: Сергей Михеев/РГ Фото: Сергей Михеев/РГ
Фото: Сергей Михеев/РГ

Артиллерийские и ракетные корветы Каспийской флотилии покинули места постоянного базирования в Махачкале и Астрахани, и вышли в открытое море. В акватории полигонов пройдут пушечные стрельбы по береговым, морским и воздушным целям.

Фото: Дмитрий Рогулин/ТАСС
На 30 полигонах ЮВО прошли боевые ракетные и артиллерийские стрельбы

Как сообщили "РГ" в пресс-службе Южного военного округа, в море экипажи кораблей "Град Свияжск", "Дагестан" и "Татарстан" выполнят пушечные стрельбы. В учениях также задействованы малые артиллерийские корабли "Махачкала", "Астрахань", "Волгоград", базовый тральщик "Магомед Гаджиев", тральщики РТ-233 и РТ-181. Всего в маневрах под командованием контр-адмирала Сергея Пинчука участвуют более 20 кораблей и судов обеспечения.

Морякам предстоит пройти около одной тысячи морских миль, выполнить более 60 боевых упражнений, а также около 40 задач по противоподводно-диверсионному обеспечению. Завершатся маневры 17 октября.

Кстати

Надводные корабли Каспийской флотилии являются носителями ракет "Калибр". В октябре 2015 года "Град Свияжск", "Великий Устюг", "Углич" и "Дагестан" нанесли ракетный удар "Калибрами" по объектам террористов в Сирии. Всего было выпущено 26 крылатых ракет, которые поразили 11 целей. Ракеты могут летать на сверхзвуковых скоростях на высоте от 50 до 150 метров. Дальность стрельбы "Калибром" составляет две тысячи километров.

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