На Ставрополье лжеинвалиды получили выплаты на десять миллионов

Полиция в Ставропольском крае возбудила уголовные дела против 13 человек, которых подозревают в мошенничестве. По информации пресс-службы ГУ МВД РФ по региону, жители Туркменского района края в течение многих лет получали незаконные выплаты по инвалидности.

"Установлено, что тринадцать граждан предоставили в госучреждение подложные документы, на основании которых им семь и более лет назначали пенсии по инвалидности. Общая сумма ущерба превысила десять миллионов рублей", - говорится в информации, помещенной на официальном сайте ведомства.

Против каждого лжеинвалида возбуждено отдельное уголовное дело по статье "Мошенничество при получении выплат". Как сообщили в полиции, выйти на след подозреваемых правоохранителям помогли сотрудники краевого УФСБ.

Сейчас следователи собирают доказательства по уголовному делу.