В Дагестане арестован контрафактный алкоголь на 109 миллионов рублей

В Дербенте обнаружен склад с крепким контрафактным алкоголем. Ориентировочная стоимость партии - 109 миллионов рублей, сообщает "Интерфакс".

Как стало известно, на склад местной коммерческой фирмы сотрудники ФСБ и МВД по Дагестану вышли в рамках спецоперации "Алкоголь". Партия была направлена на экспертизу. Специалистам предстоит установить происхождение товара и проследить всю преступную цепочку, а также оценить, представляла ли эта продукция угрозу для жизни и здоровья граждан.

В зависимости от результатов проверки правоохранительные органы будут возбуждать уголовные дела. Но уже сейчас понятно, что речь идет об одной из крупнейших партий контрафактного алкоголя, обнаруженных правоохранительными органами в России за последние годы.