Неслучайно именно Шамильский район выбран местом для очередного хаба. Он расположен в двух часах езды от Махачкалы. По заверениям минтуризма, дороги к нему проложены отличные. Отдохнув, туристы могут направиться в близлежащие аулы, которым есть чем удивить гостей.
Так, в селе Гента находится старинная боевая башня. В Ураде - мечеть XVI века. Интересно посетить и аулы-призраки Гоор и Кахиб. Там никто уже не живет, но здания сохранились.
Также в районе есть множество памятников федерального значения: около 20 мечетей с минаретами, построенных в XVII - XVIII веках, более 30 памятников археологии республиканского значения времен от каменного века до Средневековья.
Туристические хабы устанавливаются для повышения качества услуг, оказываемых гостям республики.
На сегодняшний день такие объекты есть в Сулакском каньоне, у Ирганайского водохранилища и в селе Хунзах. А всего в республике будет создано девять таких хабов.