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16.10.2019 11:18
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

На пути в аул-призрак

Текст: Елена Мелихова
Российская газета - Неделя - Юг России № 233(7991)
В Шамильском районе Дагестана открыт новый туристический хаб, где есть место для отдыха и смотровая площадка, с которой открывается прекрасный вид на горы и реку Аварское Койсу с изумрудной водой.
Фото: Пресс-служба проекта "Посети Дагестан" Фото: Пресс-служба проекта "Посети Дагестан"
Фото: Пресс-служба проекта "Посети Дагестан"

Неслучайно именно Шамильский район выбран местом для очередного хаба. Он расположен в двух часах езды от Махачкалы. По заверениям минтуризма, дороги к нему проложены отличные. Отдохнув, туристы могут направиться в близлежащие аулы, которым есть чем удивить гостей.

Фото: ТАСС
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Так, в селе Гента находится старинная боевая башня. В Ураде - мечеть XVI века. Интересно посетить и аулы-призраки Гоор и Кахиб. Там никто уже не живет, но здания сохранились.

Также в районе есть множество памятников федерального значения: около 20 мечетей с минаретами, построенных в XVII - XVIII веках, более 30 памятников археологии республиканского значения времен от каменного века до Средневековья.

Туристические хабы устанавливаются для повышения качества услуг, оказываемых гостям республики.

На сегодняшний день такие объекты есть в Сулакском каньоне, у Ирганайского водохранилища и в селе Хунзах. А всего в республике будет создано девять таких хабов.

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