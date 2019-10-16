В Шамильском районе Дагестана открыт новый туристический хаб, где есть место для отдыха и смотровая площадка, с которой открывается прекрасный вид на горы и реку Аварское Койсу с изумрудной водой.

Неслучайно именно Шамильский район выбран местом для очередного хаба. Он расположен в двух часах езды от Махачкалы. По заверениям минтуризма, дороги к нему проложены отличные. Отдохнув, туристы могут направиться в близлежащие аулы, которым есть чем удивить гостей.

Так, в селе Гента находится старинная боевая башня. В Ураде - мечеть XVI века. Интересно посетить и аулы-призраки Гоор и Кахиб. Там никто уже не живет, но здания сохранились.

Также в районе есть множество памятников федерального значения: около 20 мечетей с минаретами, построенных в XVII - XVIII веках, более 30 памятников археологии республиканского значения времен от каменного века до Средневековья.

Туристические хабы устанавливаются для повышения качества услуг, оказываемых гостям республики.

На сегодняшний день такие объекты есть в Сулакском каньоне, у Ирганайского водохранилища и в селе Хунзах. А всего в республике будет создано девять таких хабов.