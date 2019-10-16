В республиканский центр инфекционных болезней Дагестана с подозрением на сибирскую язву госпитализированы пять человек, у четверых диагноз подтвердился.

Как рассказали в пресс-службе министерства здравоохранения республики, все эти случаи связаны между собой и произошли в селе Новокули. Первые симптомы болезни проявились у двух молодых мужчин, а также у супруги одного из них через несколько дней после разделки туши молодого бычка. У них поднялась температура, а на теле возникли характерные язвы. С признаками кожной формы сибирской язвы они были госпитализированы. На следующий день с похожими симптомами были доставлены в больницу еще два человека. Все они контактировали с опасным мясом.

Отметим, что еще до того, как выяснилось, что за недуг сразил жителей села Новокули, 15 килограммов зараженной говядины были отправлены в другой населенный пункт республики. Сейчас мясо уже изъято и уничтожено со всеми мерами предосторожности: лабораторные исследование подтвердили, что оно заражено.

Ситуация с сибирской язвой правительством Дагестана взято под особый контроль. Специалисты с привлечением сотрудников правоохранительных органов устанавливают владельца животного, от которого заразились люди. Дело в том, что в Новокули этой весной все поголовье было привито от сибирской язвы, а этот бычок, как выяснилось, был куплен за пределами села.