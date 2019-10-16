В Петербурге появится алгоритм по признанию дач жилыми домами. Этот вопрос для города актуальный, на территории Северной столицы действует порядка трехсот садовых товариществ. Многие живут на своих дачах круглый год, но прописаться там не могут, ведь по документам эти постройки жилыми не считаются.

Нина Александровна Садыкова живет в саду в поселке Лисий Нос круглый год. Прописана она на Белградской улице, в многоэтажке. Но там почти не появляется.

- Там живут дочка с мужем, - объясняет она.

Садовый дом - это капитальный кирпичный коттедж, рядом несколько соток земли. Фактически эта постройка ничем не отличается от домов частного сектора во многих городах страны или в тех же петербургских поселках в Петро-Славянке или Металлострое.

Из-за невозможности прописаться по месту фактического проживания Нина Александровна при обращении в МФЦ должна ездить в Купчино. Туда же, на Белградскую, приходит вся официальная корреспонденция, например письма из налоговой.

В скором времени дочь с супругом планируют обменять свою квартиру на более просторную. Нина Садыкова планирует прописаться к ним после новоселья, ведь иначе у нее не будет никакой прописки.

С такими неудобствами сталкиваются жители садоводств по всей стране. Города растут и поглощают садовые товарищества. Но последние не превращаются в частный сектор, так как не являются жильем. Из-за этого обитатели дач не могут претендовать на льготы по оплате коммунальных услуг, у них нет возможности добиваться, чтобы рядом с товариществами развивалась социальная инфраструктура.

Летом позапрошлого года в России начал действовать федеральный закон, который разрешал прописываться в садовых домах. Но так как в каждом регионе своя специфика, то местные парламенты должны были принять законы для своих территорий, где бы указывалось, как будут действовать новые правила на конкретной территории.

В Петербурге депутаты решили, что определять, какой дом жилой, а какой садовый, будут городские органы исполнительной власти. Фактически главным из них является жилищный комитет. Но, как сообщили "РГ" в самом жилищном комитете, пока преждевременно говорить о том, кто и как конкретно будет проводить это переоформление.

Жилищному комитету предстоит создать алгоритм, где будет прописано, куда и на каких условиях смогут обращаться члены садовых товариществ. Это означает, что будут подготовлены изменения в действующие нормативно-правовые акты.

- Конечно, процесс этот достаточно долгий, но самое главное - лед тронулся. У людей, которые живут в садовых домах, наконец появилась перспектива, что они смогут поселиться там официально, - говорит председатель петербургского отделения "Союза садоводов России" Владимир Кудряшов.

По словам эксперта, в Петербурге и Ленобласти насчитывается порядка 2,5 миллиона владельцев садовых участков. Только в Северной столице зарегистрировано 300 садовых товариществ. Но сколько человек там реально живут круглый год, никто никогда не считал.

- Фактически получалось, что в Курортном, Петродворцовом и других районах на окраинах Петербурга часть территории находилась в серой зоне. Люди, живущие там, были лишены многих прав. В то же время эта система была неудобна и для органов власти, ведь если по документам на конкретной улице никто не живет, то там не надо и снег каждый день чистить, и мусор убирать, и фонари включать. Получался диссонанс, когда на местах те же чиновники видели, что садоводство обитаемо круглый год, но у них не было полномочий что-то сделать, а люди, в свою очередь, вполне справедливо возмущались, что за территорией не следят, - отмечает Кудряшов.

И хотя процедура признания садового участка жилым домом еще не прописана в деталях, общий вектор, по словам Кудряшова, уже очевиден.

В частности, определять, является ли садовый дом капитальной постройкой, пригодной для круглогодичного проживания, предстоит кадастровым инженерам.

Ряд депутатов Заксобрания во время обсуждения законопроекта выразил опасения, что на этом этапе начнутся злоупотребления, что найдутся недобросовестные кадастровые инженеры, которые начнут признавать капитальными постройками аварийные садовые домики, а потом их владельцы забросают письмами районные администрации с требованием предоставить новое жилье.

В наведении порядка на территории городских садоводств заинтересованы и жители, и власти

Председатель петербургского отделения "Союза садоводов России" говорит, что нельзя исключать появления разнообразных темных схем, но именно поэтому жилищный комитет и прорабатывает алгоритм. Он как раз должен быть сформулирован так, чтобы предотвратить максимальное количество злоупотреблений.

Другая проблема, которая может обостриться, - это дефицит социальной инфраструктуры, ведь, прописавшись в садовых домиках, семьи с детьми начнут поднимать вопросы: а где же детские сады, школы или поликлиники?

- И правильно, что будут поднимать, - говорит Кудряшов. - Люди и сейчас живут на дачах и испытывают массу сложностей с той же записью ребенка в школу или в детский сад, ведь в первую очередь в эти учреждения принимают тех, кто прописан в том же районе. А так у людей появятся дополнительные права и механизмы, чтобы добиваться их соблюдения. В плане коммунальных услуг для города тоже ничего не изменится. Люди не станут жечь больше электричества только из-за того, что у них появилась прописка, поэтому нагрузка на сети останется той же самой. Единственное - на территориях городских садоводств будет наведен порядок, в этом заинтересованы и жители, и власти.