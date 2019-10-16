Корабли Балтфлота уничтожили "вражескую" подлодку

Отряд противолодочных кораблей Балтийского флота в ходе учений обнаружил и выследил "вражескую" субмарину у калининградского побережья Балтики, а затем уничтожил из комплексов противолодочного вооружения.

Как сообщили в отделе информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтфлоту, корабельная противолодочная ударная группа состояла из малых противолодочных кораблей (МПК) "Казанец", "Уренгой" и "Алексин". Морской бой прошел в рамках итоговых проверок за летний период обучения, которые начались в октябре.

С воздуха поддержку поиска подлодки вели противолодочные вертолеты Ка-27 ПЛ морской авиации.

В ходе учения экипажи кораблей выполнили комплекс стрельб реактивными бомбометными установками РБУ-6000, отработали практическое применение торпедного вооружения и средств противовоздушной обороны кораблей.