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16.10.2019 09:13
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Опасный квест

В Петербурге обсуждают запрет на экстремальные игры для детей
Текст: Ольга Штраус (Санкт-Петербург)
Российская газета - Санкт-Петербург № 232(7990)
Парламентарии Санкт-Петербурга выступили с инициативой - оградить детей до 14 лет от посещения экстремальных квестов.

Согласно тексту документа, понятие "квест" в городском законе будет определяться как "интеллектуальная игра, участников которой запирают в помещении, из которого они должны выбраться за определенное время, находя предметы и решая головоломки посредством своих умственных и творческих способностей".

Авторы проекта предлагают установить общие требования безопасности и к самим содержаниям квестов, и к помещениям, где они проводятся. А также обозначить нижний возрастной ценз для посещения таких развлечений - 14 лет.

Фото: iStock
В Петербурге предложили запретить детям посещать опасные квесты

По мнению инициаторов законопроекта, многие квесты стали в последнее время представлять реальную угрозу для жизни и здоровья детей: ведь организаторы устраивают эти приключенческие игры чаще всего в глухих, неприспособленных для нормальной жизни местах - на заброшенных стройках, в старых промзонах.

- Не так давно в Москве 12-летняя школьница во время квеста упала с полутораметровой высоты, в Петербурге 12-летний ребенок получил топором по ноге. Такие игры опасны, - объясняет один из инициаторов проекта. - Однако подобные развлечения в Северной столице предлагают более 200 организаций.

По мнению парламентариев, главная проблема заключается в том, что квесты сегодня находятся за пределами правового поля, а потому определить, что позволительно в этой игре, а что находится за гранью норм, проблематично. Причем как для правоохранителей, так и для родителей, отпускающих детей поиграть в опасные игры. К слову, нет единодушия в том, что опасно, а что нет, и в среде самих организаторов квестов. Например, один из устроителей таких развлечений, Олег Н., отмечает:

-Сегодня квесты-хорроры, когда в одну комнату малой площади набивается десяток человек и их ужасают там разные "пугалки", отходят в прошлое. Ими уже никого не увлечь. Наша компания, например, предпочитает устраивать квесты для больших праздников. Выездные квесты, квесты в незамкнутом пространстве и безопаснее, и выгоднее. А любой бизнес, если он хочет остаться на плаву, в первую очередь должен гарантировать клиенту безопасность. Сильные эмоции - да, но ответственность за здоровье клиента лежит на организаторах.

Любой бизнес, если он захочет остаться на плаву, должен в первую очередь гарантировать клиенту безопасность

Нет единодушия в отношении квестов для детей и в родительской среде. Кто-то ратует за полный запрет так называемых приключенческих игр, видя в них потенциальную угрозу жизни. Кто-то, наоборот, считает, что без дозы адреналина нормальным человеком не вырасти: и квесты, как рисковые виды спорта, в определенном возрасте необходимы.

Константин Тхостов, директор санкт-петербургского лицея N 369, говорит:

Прокуратура начала проверки квест-комнат

- Меня смущает несколько моментов. Первое: запретительные меры, как правило, не бывают результативны. Если мы изгоним из нашего обихода столь популярные у подростков квесты, не означает ли это, что Петербург, как центр туристического притяжения, сильно потеряет в глазах российских школьников?

Второе: вопрос безопасности, по мнению эксперта, должен касаться людей всех возрастов, а не только детей и подростков. И третье: упор в квестах все больше следует переносить на познавательную, развивающую составляющую. Ведь чаще всего за "нагнетанием ужаса" в "комнатах страха" не кроется ничего, кроме наших внутренних проблем.

В Санкт-Петербургской службе уполномоченного по правам ребенка "РГ" прокомментировали ситуацию так:

- Совершенствование в организации игр-квестов должно двигаться не в сторону запретов, а в сторону нормирования этих развлечений. Четкое определение возрастной границы для участников, четкие требования к пространству, где проводятся квесты, четкие нормативы по устройству этих помещений - все это необходимая регламентация массовых развлечений. И если она будет создана, проверить квесты на безопасность не составит труда. А значит, и обезопасить наших детей.

Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург
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