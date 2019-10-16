Жительницы Калининградской области могут бесплатно, без документов и направления от терапевта получить консультацию онколога-маммолога. Такая акция стартовала в регионе в рамках Всемирного дня борьбы против рака груди. Прием идет в Центральной городской клинической больнице (ЦГКБ) на Летней улице каждую субботу октября.

Консультации дают пять врачей. Руководит приемом заведующий отделением онкологии N 2 кандидат медицинских наук Олег Петренко. В первый день акции, 5 октября, к специалистам пришли 154 женщины. Примерно у двадцати из них обнаружились патологии.

Посетить онкологов-маммологов в формате живой очереди могут все желающие, в том числе пациентки, не приписанные к поликлинике больницы. Предварительной записи, направления, паспорта и страхового медицинского полиса не требуется.

Подобная акция проводилась и в прошлом году. Тогда врачи направили нескольких посетительниц на дополнительную диагностику, пятерым поставили онкологический диагноз. Затем все женщины успешно прошли лечение.

Профильное направление в больнице на Летней начало активно развиваться в 2018-м. В феврале этого года там заработало онкомаммологическое отделение на двадцать коек. Пациенток лечат комплексно: вместе с хирургическим вмешательством, если существуют показания, применяется химиотерапия. Хирурги провели более пятисот операций.

Кроме того, в ближайшее время в ЦГКБ откроется Центр женского здоровья. Такие учреждения уже работают в Калининграде на базе Областной клинической больницы, в Черняховске и Советске.

- Улучшение диагностики заболевания в прошлом году позволило выявлять рак молочной железы на ранних стадиях в 67,9 процента случаев, в том числе благодаря появлению Центров женского здоровья, - отмечает начальник департамента охраны здоровья министерства здравоохранения Калининградской области Оксана Кокоулина. - Для сравнения: общая выявляемость рака по всем классам заболевания на ранних стадиях составила 52 процента.

На заметку

Оставшиеся приемы онкологов-маммологов пройдут 19 и 26 октября в поликлинике ЦГКБ (Летняя улица, 5), кабинеты 328 и 329. Врачи будут работать с 9.00 до 13.30. Всемирный день борьбы против рака груди отмечается 15 октября.