- Бабушка, я хочу познакомить тебя со своими подругами, - представляет корреспондента и фотографа "РГ" внук Юлии Алешичевой Ян Горкунов.

- Староваты они для подруг тебе, да и ты женат... - ворчит бабушка, как делают все бабушки во всем мире.

В руках у нее простая деревянная рамка - как для фотографий, с натянутым куском ткани и наброском будущего портрета кота. А в иглу с широким ушком заправлены нитки сразу трех цветов, и широкие стежки получаются меланж - рыже-черно-серые. Как настоящий мазок кистью. Хотя никакого художественного образования у Юлии Михайловны нет, да и вышивает она всего лет пять.

- Бабушка вдруг вспомнила навыки, которым ее, пятилетнюю, учила еще ее мама, - рассказывает дочь Юлии Михайловны, кукольный мастер Светлана Гордей. - Пока мы с сестрой были маленькими, мы ее и дома-то редко видели. Потом, на пенсии, она все основное время посвящала даче под Петрозаводском. А когда дача в одночасье сгорела, мы забрали маму к себе. И тут она вдруг начала вышивать.

Последние годы у Юлии Михайловны развивается деменция, она иногда не узнает родных, но иглой орудует до сих пор без очков! Вдохновение пожилая мастерица черпает, например, в художественных альбомах - среди ее работ есть вариация на тему "Русской Венеры" Бориса Кустодиева, античный "Отдыхающий Геракл", перенесенный на ткань с фотографии из нью-йоркского Метрополитен-музея, "Портрет Полы Негри" польского художника Тадеуша Стыки, оригинал которого хранится в Национальном музее в Варшаве. По фотографии Юлия Алешичева вышила портрет группы "Спайз герлз", нарядив красоток в полосатые кофты, а сейчас работает над изображением английской королевы Елизаветы Второй в традиционной шляпке. Еще один источник сюжетов для будущих картин - большая иллюстрированная энциклопедия кошек.

Рисунки мастерица никогда не копирует точно, а переносит на ткань в своей необычной, но очень узнаваемой манере. Иногда, кстати, смешение разных образов на одном полотне начинает выглядеть неким посланием из Космоса. Так, фотография котят в корзинке - бабушка очень любит котиков, в доме их сейчас живет четверо - превратилась в работу "Ноев ковчег". Художница поместила их на берег моря, дополнила картину странными символами и человеческими фигурами, которые находятся в левом верхнем углу картины - и как будто в трюме корабля.

"Ноев ковчег" стал одним из первых сюжетов бабушки, которые внук решил "пустить в массы". Сначала он завел для нее инстаграм-аккаунт @girl_from_1938 (девушка из 1938-го), а потом создал на его основе интернет-магазин футболок с принтами по мотивам вышитых картин. Конечно, бизнесом в полном смысле этого слова проект считать нельзя, это просто еще один способ популяризировать творчество Юлии Алешичевой. О ней уже знают во многих уголках планеты - незнакомые друзья из Нью-Йорка, Парижа, Берлина, Лондона, Калининграда, Владивостока присылают нитки для вышивания, ищут на ее примере силы для борьбы с болезнями или просто благодарят за доставленную радость. Одно такое послание вышивальщица прочла прямо во время нашего визита - 21-летняя Карина прислала ей открытку из Казани, которую купила на выставке "Гений века". "Думаю, гением века можно назвать и вас!", - написала девушка.

Прямая речь

Татьяна Ковша, основатель музея "Русский Левша":

- Недавно в нашем музее прошла персональная выставка Юлии Алешичевой "Все начинается с любви". Эта история - о том, что большая, искренняя любовь близких людей способна превратить жизнь пожилого человека в радость, творчество обыкновенной женщины - в серьезное современное искусство, способное удивить, восхитить и воодушевить большой мир. Человек, согретый теплом, утвержденный пониманием, может стать счастливым в любом состоянии, в любом возрасте.