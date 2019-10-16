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16.10.2019 09:19
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

География ледового побоища

На дне Чудского озера нашли церковь
Текст: Владимир Карабатов
Российская газета - Санкт-Петербург № 232(7990)
Группа петербургских ученых обнаружила на дне Чудского озера фундамент церкви XV века. В ходе исследовательской экспедиции выяснилось, что основание церкви находится на глубине одного метра. В ближайших планах геологов - определить территорию, на которой происходило Ледовое побоище.
Фото: Михаил Мордасов/РИА Новости Фото: Михаил Мордасов/РИА Новости
Фото: Михаил Мордасов/РИА Новости

Как сообщил декан географического факультета Российского государственного педагогического университета Дмитрий Субетто, 800 лет назад территория Чудского озера была сушей, а обнаруженные рядом с основанием церкви искусственные рвы могут стать предметом дальнейших исследований.

Фото: Пресс-служба КГИОП Санкт-Петербурга
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- Выяснилось, что глубины Чудского озера небольшие, они не превышают двух метров. При этом есть глубокие ложбины. Чтобы смоделировать, как выглядел район исследований 800 лет назад, мы вычитаем полтора-два метра, оказывается, что эта территория была сушей, - пояснил Дмитрий Субетто.

На глубине порядка одного метра и был обнаружен фундамент, построенный ориентировочно в 1450-е годы.

Для ученых важно найти артефакты, которые укажут на возможное место знаменитого сражения

Ученые уверены, что следующим шагом исследований станет изучение соседних озер, чтобы определить палеоклиматическую картину времен Ледового побоища. Для этого будут задействовано современное оборудование, применены новейшие методы, в том числе гидролокационное обследование, магнитометрической съемки и съемки с помощью высокочастотного эхолота.

- Результаты исследования сопоставимы с поиском иголки в стоге сена. Найти останки людей было бы невозможно 50-60 лет назад, но сегодня отработаны методики, которые позволят разобраться со "стогом сена" и определить его размеры, - подчеркивает научный сотрудник центра подводного археологического наследия Института археологии РАН Айвар Степанов.

Фото: Пресс-служба Президентской библиотеки имени Б.Н. Ельцина
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Следующей задачей исследований станет локализация места Ледового побоища. Для ученых важно найти древние артефакты, которые укажут на возможное место сражения.

- Это позволит определить тот участок, на котором, возможно, будут обнаружены артефакты или какие-то признаки этого события, - уверен директор Инженерно-технического центра специальных работ Евгений Паль.

На данный момент военно-историческое общество разрабатывает проект масштабного музейно-выставочного комплекса "Ледовое побоище". Результаты исследовательской экспедиции могут лечь в его основу. Участок рядом с Чудским озером выкупил в собственность общественный фонд - Братский корпус Николая Чудотворца.

Предполагается, что именно там к 2021 году построят музейно-выставочный комплекс, а также установят памятник Александру Невскому. Объявлен конкурс на определение лучшего художественного решения памятника на Чудском озере.

- Проект здания будущего комплекса уже прорабатывается. Как правило, подобные работы требуют большого количества согласований, поэтому сроки открытия комплекса и установки памятника могут сдвигаться,- уточнил куратор экспедиции Владимир Казаков.

P.S.

Исследования Чудского озера приурочены к празднованию 800-летия Александра Невского. Ранее Министр культуры Владимир Мединский сообщал, что в 2021 году по всей России пройдет более 130 праздничных мероприятий, посвященных этому событию.

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