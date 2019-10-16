В Петербурге подводят итоги общественного обсуждения наполненности будущего арт-парка.

Речь идет о пространстве на проспекте Добролюбова. Раньше здесь планировалось разместить Судебный квартал (со зданиями Верховного суда, судебного департамента и жилыми домами). Но этой весной власти решили отдать территорию на берегу Малой Невы между Тучковым и Биржевым мостами под арт-парк.

В опросе, посвященном будущему общественному пространству, приняли участие больше семи тысяч петербурж- цев. Вначале путем интернет-голосования выбрали название - "Тучков буян". Затем приступили к обсуждению наполнения арт-парка.

По мнению петербуржцев, самыми востребованными объектами станут главный городской газон, зимний каток, ботанический сад, фонтаны-шутихи и открытая сцена. Они набрали больше 75 процентов голосов. Среди других популярных вариантов - роликовая дорожка, детский городок, музей ветра, ресторанная улица, выставка современной скульптуры, арт-галерея, город мастеров, йога для всех и даже тематическая зона "Назад в СССР".

В Смольном заверяют, что пожелания петербуржцев будут учтены при разработке технического задания для международного архитектурного конкурса на разработку ландшафтно-архитектурной концепции парка.

Справка "РГ"

Созданию арт-парка на проспекте Добролюбова в Санкт-Петербурге посвящен сайт.