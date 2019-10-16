В столице Поморья с полицией разыскивают владельцев пустующего дома Брагина - памятника городской архитектуры начала XX века. Без присмотра он пришел в такое состояние, что в любой момент может превратиться в гору досок. Собственников квартир в уникальном аварийном здании хотят найти для того, чтобы... обязать привести его в порядок.

Двухэтажный деревянный дом на проспекте Советских Космонавтов до сих пор хранит следы былой красоты. Архангелогородец Федор Брагин выстроил его в стиле модерн, чтобы сдавать внаем почтенной публике. Внутри еще сохранились печи-голландки и лепные розетки. Но треугольный фронтон вот-вот оборвется и рухнет прямо на тротуар, эркер накренился в одну сторону, а башенка на нем - в другую, фигурные колонны "оторвались" от балкона и больше ничего не держат. Дом сиротливо смотрит на прохожих окнами с выбитыми стеклами и будто просит о помощи.

Сначала он сошел со свай - время разрушило фундамент. А вскоре ветреной осенней ночью у "деревяшки" буквально поехала крыша. Жительница соседнего здания услышала грохот и выглянула в окно: обломки кровли падали на козырек подъезда. Поскольку в ветхом доме давно никто не живет, пострадавших не было. Но сейчас мимо него даже просто ходить опасно, поэтому прибывшие на место спасатели огородили участок тротуара и сообщили в городскую дежурно-диспетчерскую службу о необходимости срочной разборки аварийного здания.

Вот только разбирать его нельзя ни в коем случае: это объект культурного наследия регионального значения, который охраняется государством с 1998 года. За его уничтожение можно стать фигурантом уголовного дела. Как же быть?

По закону за сохранение таких домов отвечают в первую очередь их владельцы. Всего в Архангельске насчитывается более тридцати памятников деревянного зодчества. Одни находятся в собственности региона, другие принадлежат городу. У дома Брагина несколько хозяев, и все они - физические лица. В здании нет ни одной муниципальной квартиры, чтобы хотя бы часть его можно было признать городской собственностью. А направить бюджетные средства на спасение частного дома, как поясняют в госструктурах, невозможно.

Регион готов спасти дом, но направить бюджетные средства на реставрацию частной собственности невозможно

- Многие думают, что заботиться о памятниках должно только государство, но в данном случае ответственность лежит на гражданах, - объясняет руководитель инспекции по охране объектов культурного наследия Архангельской области Анна Ивченко. - Предметом охраны является весь объект в целом, в том числе архитектурно-художественное оформление фасада. И собственники помещений обязаны обеспечить сохранность всего дома. Поэтому мы занялись их поисками.

Поскольку у самой инспекции нет розыскных полномочий, она обратилась к правоохранителям. Как показывает практика, найти владельцев уникальной "аварийки" будет непросто: во-первых, люди могли переехать в другие регионы, а во-вторых, перспектива спасать разрушающийся дом, пусть даже отчасти свой, вряд ли кого-то обрадует. Реставрация памятников - дело очень затратное, один проект обойдется в кругленькую сумму.

По словам Анны Ивченко, если собственники не в состоянии исполнить свой долг, они должны найти покупателя и продать ему квартиры. Возможно, это будут бизнесмены, которые возьмутся за реставрацию, чтобы потом разместить в историческом здании свой офис. Пока в Архангельске есть только один подобный пример - обгоревший дом Киселева 1911 года постройки: его взялась привести в порядок строительная фирма. Правда, за это она получила здание в безвозмездное пользование.

В крайнем случае собственники могут просто подарить свой памятник бизнесу или государству, чтобы избавиться от хлопот. Но в любом случае их сначала надо найти.

Кстати

Однако не поздно ли спасать здание, которое, судя по внешнему виду, может рассыпаться от хорошего порыва ветра?

- Даже в таком состоянии сохранить дом вполне реально, - считает строительный эксперт регионального отделения Общероссийского народного фронта Сергей Альбицкий. - Все определяется только финансированием. И надо отметить, что здания не сходят со свай одномоментно - этому предшествует целый комплекс факторов. Проблемы в конструкции накапливаются постепенно, и наступает критический момент, когда дом просто сминается о головки свай или они теряют устойчивость и здание сдвигается. Поэтому за старинными домами надо внимательно наблюдать, чтобы дело не дошло до беды.