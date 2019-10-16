В Череповце вместо смартфонов ученикам предложили шахматы

В одном из лицеев Череповца ввели запрет на смартфоны во время учебного процесса: с 8.30 до 15.30. На переменах лицеистам предлагают сыграть в шахматы, шашки и даже классики.

Об этом корреспонденту "РГ" рассказал директор лицея Дмитрий Кузьмин. С телефонами на уроках дети вообще перестают думать, по любому вопросу в него заглядывают. Взамен смартфонов в фойе четвертого этажа для них поставили ростовые шахматы. И в них уже стали командами играть.

- Мы сделаем также шашки, нарды и даже классики на первом этаже, - говорит директор лицея.

Ну а если кому-то из ребят нужно будет позвонить родителям, то сделать это можно и по кнопочному телефону. Кроме того, в здании лицея есть мини-АТС, в каждом помещении установлен телефон. Можно им пользоваться.