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Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В МИД РФ пояснили, почему американских дипломатов сняли с поезда

Текст: Юрий Чернов
Российская газета - Столичный выпуск № 234(7992)
Министерство иностранных дел России подтвердило факт того, что с поезда в Северодвинске действительно были сняты американские дипломаты. Как сообщает РИА Новости, в российском ведомстве уточнили, что посольство США уведомило Минобороны РФ о готовящейся поездке, но заявлялось о планах посетить Архангельск.
Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости
Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости

Напомним, что вечером в среду в СМИ появилась информация о том, что трех американских дипломатов, по некоторым сведениям - военных атташе, сняли с поезда, направлявшегося из Неноксы в Северодвинске.

Фото: LUCAS JACKSON/ AP
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"Полностью подтверждаем комментарий американского посольства, что это была официальная поездка и что они уведомили Минобороны РФ о своих планах. Но только заявляли они о намерении посетить Архангельск, а оказались на пути в Северодвинск", - цитирует заявление ведомства агентство.

Как отмечает американская пресса, в частности The Wall Street Journal, Государственный департамент США пока что никак не комментирует произошедшие для своих национальных СМИ. "Госдепартамент оставил без ответа соответствующий запрос", - пишет издание.

*Это расширенная версия текста, опубликованного в номере "РГ"

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