В МИД РФ пояснили, почему американских дипломатов сняли с поезда

Напомним, что вечером в среду в СМИ появилась информация о том, что трех американских дипломатов, по некоторым сведениям - военных атташе, сняли с поезда, направлявшегося из Неноксы в Северодвинске.

"Полностью подтверждаем комментарий американского посольства, что это была официальная поездка и что они уведомили Минобороны РФ о своих планах. Но только заявляли они о намерении посетить Архангельск, а оказались на пути в Северодвинск", - цитирует заявление ведомства агентство.

Как отмечает американская пресса, в частности The Wall Street Journal, Государственный департамент США пока что никак не комментирует произошедшие для своих национальных СМИ. "Госдепартамент оставил без ответа соответствующий запрос", - пишет издание.

*Это расширенная версия текста, опубликованного в номере "РГ"