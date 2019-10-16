В Мурманске прошел турнир по пощечинам

В Мурманске впервые состоялся турнир по пощечинам "Открытая ладонь", в котором приняли участие 6 спортсменов. Судил соревнования президент федерации пауэрлифтинга Мурманской области Андрей Родичев.

Суть соревнования заключается в том, что двое спортсменов, между которыми находится небольшая тумба для ограничения расстояния, наносят друг другу удары по лицу открытой ладонью. Во время противостояния первой пары один из спортсменов быстро выбыл из соревнований. Он нарушил правила, согласно которым нельзя отклонять голову. Вторая пара продержалась дольше, но один из ее участников решил не продолжать, хотя держался достойно. Бой третьей пары был самым жестким - буквально с третьего удара один из его участников ушел в нокдаун. Победа досталась юниору Никите Нарановичу, который удостоился приза в 10 тысяч рублей.

Этот вид спорта не является официальным, однако его можно считать более жестким и травмоопасным, чем бокс. Турнир по пощечинам регламентируется жесткими правилами. На руке спортсмена не должно быть колец, на лице - пирсинга и очков. Удар наносится только в область щеки, бить ладонью по уху запрещено, иначе запросто можно выбить барабанную перепонку. Перед боем на лица спортсменов наносится магнезия, которая показывает, насколько соответствовали правилам нанесенные ему удары. Более того, в этом виде спорта даже не предусмотрены тренировки, иначе, как выразился Андрей Родичев, "можно заработать болезнь Паркинсона".

Участники соревнований были застрахованы, во время соревнований присутствовал врач. Тем не менее, один из спортсменов сломал зуб. У всех участников турнира на следующий день сильно опухли лица.

- Как бы то ни было, это зрелищный вид спорта, который происходит из Америки и совсем недавно пришел в Россию, - добавил Андрей Родичев. - Он цепляет абсолютно всех зрителей, поэтому мы и решили его провести в Мурманске - так сказать, "ради хайпа". Девчонки боятся, но смотрят, некоторые парни возмущаются, а некоторые смотрят с удовольствием и болеют за спортсменов.

Следующий чемпионат по пощечинам в областном центре состоится в ноябре.