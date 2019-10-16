Новости

Начата проверка по факту смерти заключенного в Симферопольском СИЗО 12:07
В Болгарии задержаны первые футбольные фанаты, обвиняемые в расизме 12:07
В ГИБДД рассказали, каким автошколам можно доверять 12:00
В северокорейском Чондине стартовала международная торговая ярмарка 11:57
Marvel может снять "полностью женский" супергеройский фильм 11:56
В Петербурге женщина расчленила соседа и вывезла останки на маршрутке 11:50
На улицы Пятигорска вышел "Поэтический трамвай" 11:47
В Крыму открыт новый вид насекомых 11:45
Человеку впервые пересадили кожу генетически модифицированной свиньи 11:45
После Криса Хемсворта Тора у Marvel может сыграть Натали Портман 11:44
Лоукостер "Победа" увеличит цены на рейсы в Россию 11:39
В Москве упростили процедуру оформления российского гражданства для детей 11:37
СК: Подозреваемого во взятке главу Новочеркасска сдала его подчиненная 11:34
В Петербурге автомобиль после ДТП въехал в пешеходов 11:25
Специалисты рассказали о правильном питании на работе 11:18
ФСБ: Дроны террористов станут вызовом для спецслужб всего мира 11:16
"Красивые" автомобильные номера предложили продавать через госуслуги 11:14
На Полину Гагарину подали в суд за кавер на "Кукушку" Цоя 11:12
Дрон "Охотник" впервые применит оружие на испытаниях в 2020 году 11:12
В московском парке "Дружбы" разрешили гулять с собаками 11:11
В Калуге обсудили сотрудничество с Беларусью до 2023 года 11:11
На какую работу охотнее всего берут работников старше 45 лет 11:10
Войска ЦВО получили первую партию новейших комплексов "Бук-М3" 11:07
50 редких клинков передал коллекционер Музею Победы 11:07
СК попросил арестовать новых фигурантов дела о беспорядках в Москве 11:05
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Смогут ли ученые расшифровать мозг человека
Смогут ли ученые расшифровать мозг человека
Как финансовые организации обманывают невнимательных граждан
Как финансовые организации обманывают невнимательных граждан
Педиатры смогут отправлять пациентов-наркоманов на осмотр к психиатру
Педиатры смогут отправлять пациентов-наркоманов на осмотр к психиатру
16.10.2019 11:25
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Петербурге автомобиль после ДТП въехал в пешеходов

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург )

В Петербурге сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства, при которых автомобиль Audi протаранил три машины и сбил двух пешеходов.

Фото: Пресс-служба ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области
Один человек погиб и семеро травмированы в аварии в Петербурге

Как сообщает Управление ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, авария произошла возле дома номер 96 по Малоохтинскому проспекту.

Известно, что водителю иномарки 25 лет. Вначале Audi протаранила три машины, припаркованные на обочине, потом иномарку выбросило на людей.

Пострадали два пешехода. Один мужчина госпитализирован в крайне тяжелом состоянии, за его жизнь бьются врачи. Его личность пока не установлена. В региональном управлении ГИБДД говорят только, что пострадавшему на вид около 25 лет. Еще один прохожий госпитализирован в состоянии средней тяжести.

Сейчас сотрудники ГИБДД устанавливают причины, по которым водитель Audi потерял контроль над своей машиной.

Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

В ГИБДД рассказали, каким автошколам можно доверять
ФСБ: Дроны террористов станут вызовом для спецслужб всего мира
СК: Подозреваемого во взятке главу Новочеркасска сдала его подчиненная
Пушков ответил на требование Киева о роспуске ДНР и ЛНР
ООН сочла нарушением невыдачу виз дипломатам РФ