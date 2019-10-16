В Петербурге автомобиль после ДТП въехал в пешеходов

В Петербурге сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства, при которых автомобиль Audi протаранил три машины и сбил двух пешеходов.

Как сообщает Управление ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, авария произошла возле дома номер 96 по Малоохтинскому проспекту.

Известно, что водителю иномарки 25 лет. Вначале Audi протаранила три машины, припаркованные на обочине, потом иномарку выбросило на людей.

Пострадали два пешехода. Один мужчина госпитализирован в крайне тяжелом состоянии, за его жизнь бьются врачи. Его личность пока не установлена. В региональном управлении ГИБДД говорят только, что пострадавшему на вид около 25 лет. Еще один прохожий госпитализирован в состоянии средней тяжести.

Сейчас сотрудники ГИБДД устанавливают причины, по которым водитель Audi потерял контроль над своей машиной.